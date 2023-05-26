Смертельное ДТП с участием судьи в Киеве: фигуранта планируют взять под стражу 26 мая, 11:10 Нацгвардеец умер на месте ДТП (Фото:t.me/kyiv_pro_office)

Председателя Макаровского районного суда Алексея Тандыра, который по данным СМИ, в пятницу, 26 мая насмерть сбил нацгвардейца в Киеве, планируют взять под стражу.

Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram.

При процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное следствие по факту смертельного ДТП, в результате которого погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины (ч. 3 ст. 286−1 УК Украины).

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По данным следствия, 25 мая 2023 года в 23:55, водитель автомобиля Lexus ES350, двигаясь по проспекту Берестейскому в Киеве мимо блокпоста сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии.

Установлено, что за рулем автомобиля находился председатель одного из районных судов Киевской области.

Сейчас судья задержан в порядке ст. ст. 208, 482 УПК Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанному лицу о подозрении и обращении в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей.

Досудебное расследование осуществляется следователями Государственного бюро расследования.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до десяти лет.

По данным СМИ, в ночь на пятницу, 26 мая, председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил военнослужащего Национальной гвардии на блокпосту в Киеве.