«Шокирующее событие». В Макаровском суде прокомментировали ДТП с участием своего главы Тандыра

26 мая, 14:50
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В результате ДТП погиб нацгвардеец (Фото:dbr.gov.ua)

В результате ДТП погиб нацгвардеец (Фото:dbr.gov.ua)

В Макаровском районном суде прокомментировали ДТП с участием своего председателя Алексея Тандыра, которое произошло в пятницу, 26 мая в Киеве.

«Мы не знаем всех подробностей шокирующего события, которое произошло, да и трудно в это поверить. Коллектив суда выражает искренние соболезнования семье погибшего и разделяет печаль и боль», — говорится в сообщении на сайте суда.

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В суде заявили, что у них «нулевая толерантность к употреблению алкоголя за рулем».

«Мы никоим образом не оправдываем действия председателя суда и выступаем за полное и беспристрастное расследование этого события. Коллектив суда будет оказывать максимальное содействие при осуществлении всех процессуальных действий", - сказано в сообщении.

В суде заявили, что надеются, что и судья "будет оказывать максимальное содействие следствию, чтобы не подрывать авторитет судебной власти и доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством выполняют свои обязанности".

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Сейчас председатель суда отсутствует на рабочем месте.

По данным СМИ, в ночь на пятницу, 26 мая, глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил военнослужащего Национальной гвардии на блокпоста в Киеве.

В настоящее время судья задержан в порядке ст. ст. 208, 482 УПК. Проводятся первоочередные следственные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанному лицу о подозрении и обращении в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киев ДТП Авария

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