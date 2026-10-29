Экс-судью Тандыра приговорили к девяти годам заключения за ДТП, в котором погиб нацгвардеец

Бывшего судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра приговорили к девяти годам лишения свободы за ДТП, в результате которого погиб нацгвардеец. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Суспільне из зала суда.

Тандыру также запретили управлять транспортными средствами в течение 10 лет. В настоящее время он находится под стражей. Прокурор сообщал, что требует для обвиняемого 10 лет лишения свободы.

Реклама

В ночь на 26 мая 2023 года тогдашний председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве.

В ГБР отметили, что после ДТП судья отказался проходить в больнице освидетельствование на состояние опьянения. Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

27 мая Тандыра взяли под стражу без возможности внесения залога. 10 июля в ГБР сообщили, что Тандыр управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

СМИ сообщали, что Тандыр, находясь в СИЗО, продолжал получать зарплату в Макаровском районном суде. Сам судья это отрицал.

6 августа 2024 года Высший совет правосудия сообщил, что уволил судью Макаровского районного суда Киевской области.

В марте 2025 года суд продлил Тандыру меру пресечения в виде содержания под стражей.

17 февраля в столичной прокуратуре сообщили Суспільному, что суд уменьшил залог для Алексея Тандыра в шесть раз — с почти 120 млн грн до 20 млн грн.