Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве: судья Тандыр останется под стражей 9 августа, 14:49 Место смертельного ДТП в Киеве, в котором погиб нацгвардеец (Фото:dbr.gov.ua)

В среду, 9 августа, Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию на меру пресечения главе Макаровского райсуда Киевской области Алексею Тандыру.

Об этом сообщило Суспільне.

Согласно решению, Тандыр останется под стражей до 26 августа без права внесения залога.

Судью подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286−1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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В ночь на 26 мая Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве.

После задержания, по словам работников Госбюро расследований, судья отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в больнице. Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога.

2 июня Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от осуществления правосудия.



10 июля пресс-служба ГБР сообщила, что Тандыр управлял авто в нетрезвом состоянии.