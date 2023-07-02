Белорусский паралимпиец помогает депортировать детей из Украины — ЦНС 2 июля, 19:22 Алексей Талай (Фото:БНТУ)

Член национальной паралимпийской сборной команды Беларуси Алексей Талай помогает россиянам незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, Алексей Талай является генеральным директором российского «благотворительного фонда «Поверь в себя». Он также известен как белорусский мастер спорта по плаванию.

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Он непосредственно организует вывоз детей с временно оккупированных территорий востока Украины в Республику Беларусь.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

По данным Центра нацсопротивления, россияне вывезли более 100 тысяч детей из оккупированных регионов.