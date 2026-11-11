«Чтобы не было беспорядков». В ГБР отказались ответить, кто охранял директора Бюро Сухачева на спортплощадке

В ГБР не ответили, кто охранял Сухачева во время тренировки (Фото: Скриншот видео / Слідство.Інфо)

В Государственном бюро расследований отказались ответить, кто охранял директора ГБР Алексея Сухачева на спортивной площадке во время тренировки, где с ним пытался пообщаться журналист. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на ответ на запрос агентства.

Временно исполняющая обязанности начальника отдела организации приема граждан, рассмотрения обращений и запросов Управления обеспечения деятельности ГБР Евгения Кравцова на шести страницах обосновала, почему не может ответить, кто охранял Алексея Сухачева, отмечают журналисты.

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В ГБР ответили, что Сухачев «услугами охраны не пользуется», но в составе Государственного бюро расследований «действует специальное подразделение физической защиты, имеющее право применять огнестрельное оружие и меры физического воздействия».

Кравцова утверждает, что предоставление информации об охране Сухачева «может представлять прямую угрозу жизни и здоровью отдельных сотрудников ГБР в связи с высокой вероятностью совершения в отношении них уголовных правонарушений». Кроме того, по ее словам, ограничение доступа журналистов к информации «отвечает интересам сотрудников ГБР, а также интересам государства в части предотвращения беспорядков или уголовных правонарушений».

В ГБР опровергли информацию о том, что Сухачев тренировался на спортивной площадке в нерабочее время. В то же время во время встречи с журналистами глава бюро сам заявил: «Сейчас еще не рабочее время, я пришел заняться спортом, а вы мне сорвали всю тренировку».

В начале октября 2026 года Слідство.Інфо заявило, что группа неизвестных мужчин в черной одежде мешала журналистам общаться и вести видеосъемку. Один из мужчин представился сотрудником правоохранительных органов. Журналисты пытались задать директору ГБР Алексею Сухачеву вопросы о 143 объектах недвижимости, которые его брат получил от застройщика.

7 июля стало известно, что Печерский суд Киева запретил Слідство.Інфо публиковать расследование об имуществе Александра Сухачева — харьковского бизнесмена и брата директора ГБР Алексея Сухачева.

В расследовании речь шла о 143 квартирах и офисных помещениях, которые принадлежали или принадлежат брату главы ГБР, а также об обстоятельствах их приобретения. Недвижимость покупали по балансовой стоимости, которая была существенно ниже рыночной. Как свидетельствуют договоры купли-продажи, в июле 2018 года Александр Сухачев приобрел 30 квартир в одном из жилых комплексов Харькова. Стоимость каждой составляла от 24 до 49 тысяч гривен, что по тогдашнему курсу равнялось примерно 932−1856 долларам США за квартиру. На данный момент Сухачев уже не владеет практически ни одним из этих объектов недвижимости.

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17 июля этот текст опубликовали ведущие украинские СМИ, в том числе NV, в рамках Инициативы 143 — акции солидарности украинских медийщиков, решивших поддержать коллег из Слідство.Інфо и ЦПК.

22 июля судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк отказал в удовлетворении ходатайств ЦПК и Слідство.Інфо об отмене запрета на публикацию расследования.