Убийство добровольца Свободы: двух обвиняемых взяли под стражу 7 сентября, 22:35 Алексей Щербина (Фото:Андрей Ильенко/Facebook)

В четверг, 7 сентября, суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и взял под стражу двух обвиняемых по делу об убийстве добровольца ДФТГ Свобода Алексея Щербины.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

Обвиняемым инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия.



14 августа 2023 года Голосеевский районный суд Киева дал двум подозреваемым возможность выйти из-под стражи под залог в размере 805 200 грн для каждого.

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Однако Голосеевская окружная прокуратура города Киева, не соглашаясь, подала апелляционную жалобу на решение.

Киевский апелляционный суд, рассмотрев апелляцию, отменил решение суда первой инстанции и избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

16 августа УП со ссылкой на анонимного собеседника в правоохранительных органах сообщило, что в расследовании дела об убийстве Алексея Щербины суд назначил альтернативу залога для двух подозреваемых, один из которых вышел из СИЗО.

По информации УП, залог определили для Игоря Котырло и Леонида Игнатюка. Поскольку преступление было совершено с применением насилия, суд мог не определять альтернативу в виде залога по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, группой лиц), однако все равно сделал это.

21 октября 2022 года в Киеве убили добровольца ДФТГ Свобода Алексея Щербину. Тогда в полиции Киева сообщили, что получили сообщение о стрельбе, а на месте выяснили, что до инцидента между водителями Hyundai и Lexus возник конфликт относительно первоочередности проезда на дороге.

Водитель и пассажиры Lexus избили Щербину, а затем водитель выстрелил в его сторону и скрылся на автомобиле вместе с товарищами. Врачи оказывали Щербине медицинскую помощь, однако его не удалось спасти.

22 октября боец батальона Свобода Андрей Ильенко сообщил, что водителя Lexus и двух пассажиров полиция привезла в следственный изолятор без права на залог по решению суда. В то же время пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП подтвердила арест всех трех обвиняемых.