Умер журналист и соучредитель издания Наші гроші Алексей Шалайский

4 октября, 13:21
Поделиться:
Умер украинский журналист-расследователь Алексей Шалайский (Фото: Алексей Шалайский / Facebook)

Умер украинский журналист-расследователь Алексей Шалайский (Фото: Алексей Шалайский / Facebook)

Журналист-расследователь, основатель издания Наші гроші Алексей Шалайский умер от болезни сердца. Об этом в субботу, 4 октября, сообщил журналист Сергей Сыроватка и в телефонном разговоре с Детектор медиа подтвердил соучредитель проекта Наші гроші Юрий Николов.

«Алексей Шалайский умер. Только что говорил с его женой. Сердце. Большое идейное сердце, на котором много всего держалось. Только запланировали новый проект. Строили планы. Ужас», — написал Сыроватка.

Реклама

Алексей Шалайский был одним из ведущих украинских журналистов-расследователей, который разоблачил немало коррупционных схем.

Свою журналистскую деятельность он начал в конце 1980-х — начале 1990-х годов в студенческой газете, после чего работал во львовской городской газете Ратуша. Впоследствии стал автором и редактором в журнале ПиК, а также на сайтах ForUm, ProUA и в издании Дзеркало тижня.

Позже вместе с журналистом Юрием Николовым Шалайский создал расследовательский проект Наші гроші.

Одним из самых резонансных расследований Шалайского и Николова стал материал о так называемых «вышках Бойко».

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Наші гроші Смерть журналисты Расследование

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies