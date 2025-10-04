Умер журналист и соучредитель издания Наші гроші Алексей Шалайский

Журналист-расследователь, основатель издания Наші гроші Алексей Шалайский умер от болезни сердца. Об этом в субботу, 4 октября, сообщил журналист Сергей Сыроватка и в телефонном разговоре с Детектор медиа подтвердил соучредитель проекта Наші гроші Юрий Николов.

«Алексей Шалайский умер. Только что говорил с его женой. Сердце. Большое идейное сердце, на котором много всего держалось. Только запланировали новый проект. Строили планы. Ужас», — написал Сыроватка.

Алексей Шалайский был одним из ведущих украинских журналистов-расследователей, который разоблачил немало коррупционных схем.

Свою журналистскую деятельность он начал в конце 1980-х — начале 1990-х годов в студенческой газете, после чего работал во львовской городской газете Ратуша. Впоследствии стал автором и редактором в журнале ПиК, а также на сайтах ForUm, ProUA и в издании Дзеркало тижня.

Позже вместе с журналистом Юрием Николовым Шалайский создал расследовательский проект Наші гроші.

Одним из самых резонансных расследований Шалайского и Николова стал материал о так называемых «вышках Бойко».