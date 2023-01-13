Штурм Соледара: в Минобороны объяснили мотивы Пригожина

13 января, 11:41
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Евгений Пригожин руководствуется экономической выгодой (Фото:kp.ru)

Евгений Пригожин руководствуется экономической выгодой (Фото:kp.ru)

Российский военный преступник и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин стремится захватить Соледар, руководствуясь корыстными мотивами.

Как сообщает BBC об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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По его словам, в первую очередь Пригожина интересует «экономическая выгода», поскольку в Соледаре находятся крупнейшие в Европе соляные шахты.

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«На крови заработать», — пояснил Резников его желание взять город под свой контроль.

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Кроме того, на фоне кадровых перестановок в военном руководстве РФ главарь вагнеровцев стремится показать российскому диктатору Владимиру Путину, что его наемники лучше регулярных войск РФ.

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В то же время Резников отметил, что ситуация в Соледаре хоть и «очень сложная», но находится «под контролем», а тактика российских наемников штурмовать город «волна за волной за волной» привела к огромным потерям с их стороны.

Согласно данным New York Times, в Судане ЧВК Вагнера контролировала несколько шахт, в которых добывали золото для пополнения российских резервов в условиях санкционного давления со стороны Запада.

Подобным промыслом Пригожин занимался также в Центральноафриканской Республике, Мали и других местах, где действовали вагнеровцы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Шахты Соледар Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Алексей Резников Война России против Украины

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