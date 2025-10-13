Возвращался из отпуска. В ДТП погиб актер и военный Алексей Наконечный

В возрасте 46 лет погиб актер и военнослужащий Алексей Наконечный (Артист), который попал в ДТП, возвращаясь в часть после отпуска. О его гибели сообщила жена Мирослава Наконечная.

«Любимый мой! Я не верю и никогда в это не поверю! Ты навсегда будешь для нас лучшим папой и моим миром! Но теперь ты на небе. Я не знаю, как дальше без тебя! Я всегда отгоняла эти страшные мысли! Но я обещаю, что научусь и справлюсь! Ради нашего сыночка!» — написала она.

Время и место захоронения пока не объявлено, но обещали сообщить позже.

Председатель правления Союза морских пехотинцев Украины, Юрий Голодов, отметил, что Алексей стал добровольцем в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения, в феврале 2022 года.

Фото: Facebook/Myroslava Nakonechna

Соболезнования выразила также актриса Ольга Сумская. Она рассказала в Instagram, что Наконечный погиб, не доехав до части всего один километр.

«Возвращался из краткосрочного отпуска, где навещал заболевшую жену с трехмесячным сыном. Погиб в ДТП, поэтому выплат семье не положено…» — отметила Сумская.