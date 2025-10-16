Мэра Вышгорода, которого подозревают в растрате бюджетных средств, отстранили от должности

Святошинский районный суд Киева до 16 ноября отстранил от должности городского голову Вышгорода Алексея Момота . Его подозревают в растрате государственных средств. Об этом сообщает Суспільне в четверг, 16 октября.

Прокурор считает, что, оставаясь на должности, Момот может влиять на свидетелей, а также уничтожить документы, которые находятся в распоряжении Вышгородского горсовета.

В то же время мэр утверждает, что его отстранение может «негативно отразиться на деятельности громады». Он заявил, что является председателем комиссии экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, отвечающей за ликвидацию чрезвычайного положения после вражеских обстрелов.

Момот также заявил, что координирует все коммунальные предприятия, которые привлечены к ликвидации последствий российских атак, а также занимается координацией мобильных боевых групп и организацией ночных патрулей.

В свою очередь адвокат мэра назвал отстранение его подзащитного «неаргументированным» и заявил, что будет подавать апелляционную жалобу.

8 октября Алексею Момоту и директору подрядной организации сообщили о подозрении за растрату из бюджета более 6,6 млн грн. По данным следствия, подозреваемых уличили в завладении средствами при закупке двух экскаваторов и выполнении работ по текущему ремонту отстойника дождевой канализации на одной из улиц Вышгорода.