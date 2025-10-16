Мэра Вышгорода, которого подозревают в растрате бюджетных средств, отстранили от должности

16 октября, 21:24
Поделиться:
Мэра Вышгорода подозревают в растрате бюджетных средств (Фото: Национальная полиция Украины)

Мэра Вышгорода подозревают в растрате бюджетных средств (Фото: Национальная полиция Украины)

Святошинский районный суд Киева до 16 ноября отстранил от должности городского голову Вышгорода Алексея Момота. Его подозревают в растрате государственных средств. Об этом сообщает Суспільне в четверг, 16 октября.

Прокурор считает, что, оставаясь на должности, Момот может влиять на свидетелей, а также уничтожить документы, которые находятся в распоряжении Вышгородского горсовета.

Реклама

В то же время мэр утверждает, что его отстранение может «негативно отразиться на деятельности громады». Он заявил, что является председателем комиссии экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, отвечающей за ликвидацию чрезвычайного положения после вражеских обстрелов.

Момот также заявил, что координирует все коммунальные предприятия, которые привлечены к ликвидации последствий российских атак, а также занимается координацией мобильных боевых групп и организацией ночных патрулей.

Читайте также:
Нардеп Шевченко получил еще одно подозрение, его обвиняют в легализации более 9 млн грн

В свою очередь адвокат мэра назвал отстранение его подзащитного «неаргументированным» и заявил, что будет подавать апелляционную жалобу.

8 октября Алексею Момоту и директору подрядной организации сообщили о подозрении за растрату из бюджета более 6,6 млн грн. По данным следствия, подозреваемых уличили в завладении средствами при закупке двух экскаваторов и выполнении работ по текущему ремонту отстойника дождевой канализации на одной из улиц Вышгорода.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Коррупция Киевская область Вышгород Алексей Момот Дело мэра Вышгорода Мэр Вышгорода Хищении средств Отстранение от работы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies