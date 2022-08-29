В России подтвердили смерть нардепа-коллаборанта Ковалева в Херсонской области 29 августа, 17:48 Оккупанты заявили, что Алексей Ковалев был убит у себя дома (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)

Следственный комитет страны-агрессора России подтвердил смерть народного депутата-коллаборанта Алексея Ковалева, которого оккупанты называли «замглавы администрации» Херсонской области.

В сообщении российского СК в Telegram в понедельник, 29 августа, сказано, что коллаборант погиб в результате огнестрельного ранения у себя дома накануне. Вместе с ним якобы погибла его сожительница.

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Вечером 28 августа об убийстве Ковалева одним из первых сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что информация требует уточнения.

Затем эту информацию подтвердил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники. Он уточнил, что Ковалев погиб в захваченном городе Голая Пристань и был зарезан в собственном доме, а его жена сейчас якобы находится в реанимации.

29 августа Сергей Хлань рассказал, что тело Ковалева находится в «доме престарелых» (вероятно, на территории Голопристанского гериатрического пансионата). Ковалев — единственный депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции, который пошел на сотрудничество с врагом. Он входил в состав созданного россиянами оккупационного «правительства» Херсонской области.

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