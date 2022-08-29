В России подтвердили смерть нардепа-коллаборанта Ковалева в Херсонской области

29 августа, 17:48
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Оккупанты заявили, что Алексей Ковалев был убит у себя дома (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)

Оккупанты заявили, что Алексей Ковалев был убит у себя дома (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)

Следственный комитет страны-агрессора России подтвердил смерть народного депутата-коллаборанта Алексея Ковалева, которого оккупанты называли «замглавы администрации» Херсонской области.

В сообщении российского СК в Telegram в понедельник, 29 августа, сказано, что коллаборант погиб в результате огнестрельного ранения у себя дома накануне. Вместе с ним якобы погибла его сожительница.

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Вечером 28 августа об убийстве Ковалева одним из первых сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что информация требует уточнения.

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Затем эту информацию подтвердил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники. Он уточнил, что Ковалев погиб в захваченном городе Голая Пристань и был зарезан в собственном доме, а его жена сейчас якобы находится в реанимации.

29 августа Сергей Хлань рассказал, что тело Ковалева находится в «доме престарелых» (вероятно, на территории Голопристанского гериатрического пансионата). Ковалев — единственный депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции, который пошел на сотрудничество с врагом. Он входил в состав созданного россиянами оккупационного «правительства» Херсонской области.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Херсонская область Государственная измена Народные депутаты Коллаборант Война России против Украины Коллаборационизм Алексей Ковалев

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