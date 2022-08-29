Нардеп-предатель Ковалев уже находится в холодильнике в доме престарелых — депутат Херсонского облсовета

29 августа, 15:33
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Алексей Ковалев (Фото:Алексей Ковалев via Facebook)

Алексей Ковалев (Фото:Алексей Ковалев via Facebook)

Тело депутата-предателя Алексея Ковалева находится в холодильнике в доме престарелых, который находится в городе Голая Пристань Херсонской области.

Об этом в эфире 5 канала сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, именно в этом доме престарелых начиналась карьера Ковалева.

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«Его трудовой путь начинался именно оттуда, он там работал юристом, и работая юристом в доме престарелых, он их обманывал тем, что забирал у них земельные паи, и переоформлял на себя. С этого он начал, как говорится, свой трудовой путь — обворовывание людей, а став народным депутатом он вообще ударился в земельные схемы, в схемы ограбления территориальной громады, и был величайшим латифундистом», — отметил Хлань.

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28 августа информация о том, что на оккупированных территориях Херсонской области был убит 33-летний Алексей Ковалев — депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции Слуга народа, который пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.

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На момент убийства Ковалев входил в состав созданного россиянами оккупационного «правительства» Херсонской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсон Херсонская область Коллаборант Война России против Украины Алексей Ковалев

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