Обещал «Россию навсегда». Что известно о смерти нардепа-коллаборанта Ковалева, убитого в родном городе оккупированной Херсонской области 29 августа, 10:50 Сюжет Алексей Ковалев был избран в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик от Слуги народа (Фото:Алексей Ковалев via Facebook)

28 августа стала известна предварительная информация о том, что на оккупированных землях Херсонской области был убит 33-летний нардеп Алексей Ковалев — единственный депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции, который пошел на сотрудничество с врагом.

На момент вероятного убийства Ковалев входил в состав созданного россиянами оккупационного «правительства» Херсонской области.



НВ напоминает о пути нардепа-изменника и рассказывает, что известно о его смерти по состоянию на данный момент — хотя эта информация еще требует окончательного подтверждения.



Видео дня

Не первое покушение: как был убит нардеп-коллаборант Алексей Ковалев

Вечером 28 августа об убийстве Ковалева одним из первых сообщил депутат Херсонской ОГА Сергей Хлань, отметив, что информация нуждается в уточнении.

«Появилась информация, что в Железном Порту [курортный поселок в Скадовском районе Херсонской области] убит экс-нардеп — предатель Алексей Ковалев. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего „министра“ сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили», — отметил Хлань.

Впоследствии эту информацию подтвердил журналист Андрея Цаплиенко, ссылаясь на источники как на оккупированной, так и на контролируемой территории Украины. Он уточнил, что Ковалев погиб в оккупированном городе Голая Пристань и был зарезан в собственном доме, а его жена сейчас якобы находится в реанимации.



«Возле его дома очень много оккупационных „полицейских“», — рассказал журналист о ситуации на поздний вечер воскресенья. Цаплиенко также напомнил, что ранее на Ковалева уже была предпринята попытка покушения.

22 июня 2022 года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов действительно подтверждал, что в Херсонской области был взорван автомобиль Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с российскими оккупантами.

«Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии этот коллаборант и предатель, сейчас еще выясним», — сказал тогда Буданов.

Впрочем, 30 июня стало известно, что Алексей Ковалев выжил после покушения. Оккупанты обнародовали в соцсетях видео с ним, снятое в больничной палате. «Меня не запугали, соответственно я дальше буду работать с людьми в своем избирательном округе до завершения моих полномочий в 2023 году», — заявил коллаборант. Он также обратился к тем, кого назвал своими «недругами»: «Не дождетесь!».

Впрочем, прошло чуть более двух месяцев, и на Ковалева было совершено новое покушение — очевидно, с более убедительным результатом.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, комментируя вероятное убийство Ковалева, также призвал дождаться официальной информации и предположил, что было использовано огнестрельное оружие.



Херсонский аграрий

Алексей Ковалев был убит в своем родном городе Голая Пристань Херсонской области, где родился в январе 1989 года.

Образование получил в Одессе, окончив в 2011-м Одесскую юридическую академию по специальности «Правоведение».

Первой работой в официальной биографии Ковалева была указана должность юрисконсульта Голопристанского гериатрического пансионата, однако более известным он стал как бизнесмен-аграрий. В частности, с 2017 года будущий нардеп был основателем и директором ООО Херсонские аграрии, с 2018-го — директором частного предприятия ЛК-АГРО.

По данным BigData-платформы Vkursi, по состоянию на 2022 год группа компаний семьи Алексея Ковалева насчитывала 26 компаний, входивших в группу или имеющих связь с ней. 46% юридических лиц группы работают на аграрном рынке, в том числе 12 компаний специализируются в сфере выращивания зерновых и бахчевых культур, а также овощей в Херсонской и Николаевской областях.

В ролях бенефициаров, учредителей и руководителей компаний группы семьи народного депутата менеджерские должности в разное время занимали трое родственников, фигурирующих в декларации Ковалева:

Наталья Семеновна Ковалева ( мать нардепа),

мать нардепа), Иван Кириллович Ковалев ( отец),

отец), Юрий Иванович Ковалев ( брат).

Бизнесы, аффилированные с Ковалевым и членами его семьи / Инфографика: VKursi

В 2020 году, уже став депутатом, Алексей Ковалев задекларировал доход от предпринимательской деятельности за предыдущий год в размере 2 млн 994 тыс. 987 грн. Он также указал в декларации, что держит наличными 4 млн. грн. и 50 тыс. долларов, а также 255 тыс. 33 грн. и 51 тыс. 346 долларов на банковских счетах.

Он указал, что пользуется двуся домами в Голой Пристани, владелицами которых являются Наталья и Татьяна Ковалевы, и арендует квартиру в Киеве. В декларации было также указано несколько земельных участков в Херсонской области, один из которых был оформлен на самого Ковалева (арендованный его компанией ЛК-АГРО), другой оформлен на его мать.

«Леша — свободная касса»: мажоритарщик от Слуги народа

Летом 2019 года 30-летний Алексей Ковалев был избран народным депутатом Украины. В Раду он попал как мажоритарщик от партии Слуга народа, победив в избирательном округе № 186 (охватывает город Голая Пристань и несколько районов Херсонской области).

По данным расследования Радио Свобода, своим появлением в списке кандидатов-мажоритарщиков пропрезидентской партии Ковалев обязан Илье Павлюку, которого называют «теневым куратором» монобольшинства. По словам нескольких источников издания, осведомленных о нюансах парламентской избирательной кампании 2019 года, именно Павлюк тогда занимался подбором кандидатов для Слуги народа в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

«Ковалев — это аграрный бизнесмен среднего звена в Херсонской области. Такие кандидаты, конечно, приветствовались, потому понятно, почему он стал мажоритарщиком. Кто его предложил Павлюку? Вероятно (и скорее всего) Виталий Булюк — очень известный аграрий в Херсонской области, который с Павлюком тесно общается», — рассказал Радио Свобода один из собеседников.

Алексей Ковалев в 2020 году / Фото: Алексей Ковалев via Facebook

В Раде Ковалев вошел в состав комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, возглавив подкомитет по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака.

Уже осенью 2019 года Ковалев оказался в центре одного из первых громких скандалов в тогдашней Верховной Раде нового созыва. Вместе с рядом депутатов из других партий он выступил против инициативы своих же однопартийцев ликвидировать так называемые «площадки Яценко» — электронные площадки, которые были посредниками между оценщиками имущества и электронной базой Фонда госимущества и фактически заставляли платить «коррупционную ренту» каждого, кто покупает или продает в Украине имущество. Услуги таких посредников после расследования журналистов проекта Bihus.Info связывли с депутатом Антоном Яценко.

Тогда Ковалев не только выступил одним из соавторов законопроекта, позволяющих сохранить деятельность таких «площадок», но и прилагал к этому незаурядные усилия.

«Леша был тем человеком, который ходил и предлагал членам комитета деньги, чтобы эту тему с площадками не трогали», — отметил собеседник Радио Свобода. Другие источники в разговоре с журналистами Свободы назвали Ковалева «решалой», который «пытался на всем заработать», за что получил шутливое прозвище «Леша — свободная касса».

Официальных подозрений либо обвинений по каким-либо коррупционным делам Ковалеву не выдвигали.

В конце 2021 года Алексей Ковалев привлек к себе внимание покупкой медиаактивов: он задекларировал приобретение 4 канала (ООО ТРК Интеррадио) за более 4 миллионов грн как «подарок от родителей» — по 50% уставного капитала компании ему «подарили» отец и мать.

Тогда Ковалев официально подтвердил, что купил 4 канал, и заявил, что его семья решила сделать его «еще качественнее». В окружении Владимира Зеленского утверждают, что такой шаг со стороны нардепа стал сюрпризом даже Банковой.

«Даже президент удивился, когда Ковалев объявил о покупке этого канала. Он об этом не знал. Интересовался, что происходит. То есть это точно не мы были. Это не был наш канал. Скорее всего, Ковалев таким образом хотел подстраховать медиапул Медведчука-Козака», — рассказал Радио Свобода один из влиятельных представителей власти, близкий к Владимиру Зеленскому.

«Россия здесь навсегда»: коллаборант-предатель

Когда после полномасштабного вторжения в РФ российская армия быстро оккупировала часть Херсонской области, Алексей Ковалев неожиданно пошел на сотрудничество с врагом.

Сделал он это добровольно: 7 апреля 2022 стало известно, что Ковалев вернулся на оккупированные территории и намерен там остаться.

В комментарии Схемам тогдашний нардеп еще называл себя «проукраинским политиком» и объяснил свое решение быть на оккупированных территориях так: «Мой округ здесь, мой бизнес здесь, у меня все здесь […] За меня проголосовало 25 тысяч граждан, поэтому бросать их на произвол судьбы считаю неправильным. […] Также у нас много бизнеса, который оформлен, конечно, не на меня, на моих родственников и так далее. Вы понимаете, начались мародерства в первые дни… Из магазинов, складов, офисов разные материалы были украдены».

Уже через несколько недель, 8 апреля, парламентская фракция партии Слуга народа решила приостановить членство коллаборанта в ней. Его действия назвали «предательством тех партийцев и депутатов всех уровней, которые сегодня участвуют в национальном сопротивлении». Пропрезидентская сила также сообщила, что Ковалев к такому сопротивлению не присоединялся, и уже на тот момент не посещал пленарные заседания Рады, а его общение с российскими военными «вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены». В начале мая Алексея Ковалева окончательно исключили из состава фракции партии Слуга народа.

Тем временем Ковалев окончательно проявил себя как активный коллаборант 8 июня, когда обнародовал в Facebook пост на русском языке, вспомнив о своем участии во встрече Сергея Кириенко, кремлевского куратора оккупированных территорий, с «фермерами Херсонской области».

В будничном тоне Ковалев отметил, что «Россия здесь всерьез и навсегда», планируя «полномасштабную интеграцию аграриев Херсонской области в экономическую модель России». «Думаю, что скажу не только о себе, но и других участниках встречи — люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает», — поддержал оккупантов Ковалев. Он также одобрительно высказывался о перспективах незаконного изменения статуса оккупированных районов Херсонской области из-за запланированной Россией аннексии.

4 июля стало известно, что россияне включили Алексея Ковалева в состав оккупационного «правительства» Херсонской области. «Возглавил» его экс-сотрудник ФСБ Сергей Елисеев, а его «заместителем по вопросам сельского хозяйства» стал Ковалев.

На этом фоне Украина и однопартийцы Ковалева приняли ряд мер, чтобы наказать его за дерзкое предательство:

Уже постфактум, комментируя предательство Алексея Ковалева, в Слуге народа предположили, что с ним, как и с остальной частью херсонских коллаборантов, «хорошо поработали перед войной, системно». «Он точно сознательно там остался и точно сознательно начал зондировать там почву. Делать под давлением то, что делает сейчас Ковалев, может только какой-то вырванный из контекста человек, но точно не он. Я уверен, что у него это добровольно», — отметил в разговоре с Радио Свобода один из влиятельных собеседников в Слуге народа, чье мнение подтвердил также другой депутат, назвав Ковалева готовым «подстраиваться под любую власть».

Инфографика: НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.