«Он сделал свой выбор». Мэр Олешек подтвердил смерть нардепа-коллаборанта Ковалева в Херсонской области

29 августа, 16:47
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Алексей Ковалев (Фото:Алексей Ковалев via Facebook)

Алексей Ковалев (Фото:Алексей Ковалев via Facebook)

Мэр Олешек Евгений Рыщук подтвердил смерть нардепа-предателя Алексея Ковалева, который после полномасштабного вторжения России в Украину переметнулся на сторону оккупантов.

«Вчера вечером была информация, что в его доме в Голой Пристани партизаны зарезали его и его сожительницу. Сегодня утром мне люди звонили из Голой Пристани и подтверждают, что он уже неживой», — сообщил Рыщук в комментарии Радио Свобода.

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Он отметил, что не может подтвердить информацию о смерти сожительницы Ковалева, которая по его данным, или погибла, или находится в реанимации.

Рыщук рассказал, что был знаком с Ковалевым до 24 февраля, поскольку был его конкурентом на выборах в Верховную Раду 2019 года.

«Я тоже шел по этому округу на выборы и проиграл ему. Но вчера я себе сказал, что, по-видимому, выборы проиграл не я, а он. Он сделал свой выбор. Мог бы быть патриотом. Он очень молодой парень, в перспективе было очень много возможностей. Он хотел умереть министром, так и произошло», — сказал Рыщук.

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28 августа сообщалось, что на оккупированных территориях Херсонской области был убит 33-летний Алексей Ковалев — депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции Слуга народа, который вошел в состав созданного россиянами оккупационного «правительства» Херсонской области.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявлял, что тело Ковалева находится в холодильнике в доме престарелых, который находится в городе Голая Пристань.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Партизаны Херсонская область Алексей Ковалев

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