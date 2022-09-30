В Херсоне ликвидировали одного из топ-коллаборантов 30 сентября, 10:06 В Херсоне ликвидирован Алексей Катериничев (Фото:most.ks.ua)

В Херсоне ликвидировали одного из топ-коллаборантов, так называемого «заместителя председателя ВГА» Алексея Катериничева.



Об этом сообщили в Telegram член Общественной палаты РФ Александр Малькевич и депутат Госдумы Яна Лантратова.

Мальчкевич заявил, что Катериничев погиб в результате «удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона».

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Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов в комментарии пропагандистскому агентству ТАСС уточнил, что Катериничев погиб «в результате точечного удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS».

«Попали в дом, в котором он находился, две ракеты», — сказал Стремоусов.

Алексей Катериничев в 1996—2021 годах служил в пограничных войсках РФ, затем в подразделениях ФСБ. С 2021 года работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска Лидер.

На должность «замглавы ВГА Херсонской области» он был назначен 18 августа.

28 сентября украинские силы нанесли удар по большому скоплению российских военных, которые находились в общежитии колледжа во временно оккупированном Херсоне.

25 сентября российские СМИ сообщили, что ВСУ ударили по гостинице в оккупированном Херсоне, где базировались пропагандисты RT. По предварительной информации, там был ликвидирован бывший народный депутат Украины от Партии регионов, коллаборант Алексей Журавко.

