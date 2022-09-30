В Херсоне ликвидировали одного из топ-коллаборантов

30 сентября, 10:06
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В Херсоне ликвидирован Алексей Катериничев (Фото:most.ks.ua)

В Херсоне ликвидирован Алексей Катериничев (Фото:most.ks.ua)

В Херсоне ликвидировали одного из топ-коллаборантов, так называемого «заместителя председателя ВГА» Алексея Катериничева.

Об этом сообщили в Telegram член Общественной палаты РФ Александр Малькевич и депутат Госдумы Яна Лантратова.

Мальчкевич заявил, что Катериничев погиб в результате «удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона».

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Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов в комментарии пропагандистскому агентству ТАСС уточнил, что Катериничев погиб «в результате точечного удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS».

«Попали в дом, в котором он находился, две ракеты», — сказал Стремоусов.

Алексей Катериничев в 1996—2021 годах служил в пограничных войсках РФ, затем в подразделениях ФСБ. С 2021 года работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска Лидер.

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На должность «замглавы ВГА Херсонской области» он был назначен 18 августа.

28 сентября украинские силы нанесли удар по большому скоплению российских военных, которые находились в общежитии колледжа во временно оккупированном Херсоне.

25 сентября российские СМИ сообщили, что ВСУ ударили по гостинице в оккупированном Херсоне, где базировались пропагандисты RT. По предварительной информации, там был ликвидирован бывший народный депутат Украины от Партии регионов, коллаборант Алексей Журавко.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсон Коллаборант Война России против Украины

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