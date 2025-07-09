Жена полковника полиции Алексея Елхина Мария арендует дорогой автомобиль у сомнительной компании, говорится в расследовании hromadske , опубликованном в среду, 9 июля.

Как выяснили журналисты, Mercedes-Benz G-класса 2023 года выпуска Мария Елхина арендует у фирмы Трумекс Плюс. Однако владелица этой фирмы Татьяна Лиховид работает уборщицей на заводе по изготовлению полуфабрикатов Похитайло в Белой Церкви.

По данным hromadske, недавно этот автомобиль выставляли на продажу за 210 тысяч долларов. Журналисты пытались связаться с Татьяной Лиховид, чтобы узнать, во сколько обходится аренда этой машины. Однако женщина отказалась общаться с журналистами и бросила трубку.

На месте юридического адреса компании ничего не знают о ее существовании, сказано в расследовании.

Юрист Центра противодействия коррупции Алексей Бойко заявил журналистам, что фирму могут использовать не для ведения реального бизнеса, а для маскировки настоящих владельцев имущества.

«Если директор работает уборщицей — даже сам этот факт он вызывает вопрос: а действительно ли она директор этой компании?» — сказал он.

В ответ на запрос журналистов в Департамент стратегических расследований Нацполиции Елхин заявил, что Мария Елхина планировала инвестировать в Трумекс Плюс и вместе с этой компанией вести бизнес по каршерингу.