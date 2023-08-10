Данилов объяснил, почему СНБО не наложил санкции на Портнова 10 августа, 12:57 Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины / Facebook)

Совет национальной безопасности и обороны до сих пор не наложил санкции на экс-заместителя главы Администрации беглого экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова, поскольку для этого не поступало нужных документов.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Украинской правде.

«Мы работаем только с документами… Если есть документы — мы работаем, если ни один орган не подал документы, не имеет значения здесь, то ли Портнов, то ли какая-то другая фамилия, мы не можем сами себе придумывать и пользоваться эмоциями, нам нужны документы», — сказал он.

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Данилов добавил, что ему «трудно сказать», почему соответствующие органы до сих пор не предоставили в аппарат СНБО нужных документов по Портнову.

Андрей Портнов — бывший народный депутат, экс-руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации беглого экс-президента Виктора Януковича и бывший заместитель главы Офиса президента.

Портнов находится под санкциями США с декабря 2021 года. Его внесли в список лиц по так называемому акту Магнитского. В этот список вносят высокопоставленных чиновников, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции. В США его обвиняют в торговле влиянием на украинские суды.

После событий 2013−2014 годов и бегства Януковича Портнов покинул Украину и жил в Австрии. Во второй половине мая 2019 года после победы Владимира Зеленского на выборах президента Портнов вернулся в Украину. В августе 2019 года СБУ закрыла дело о госизмене Портнова.

По данным проекта Схемы, Портнов выехал из Украины 3 июня 2022 года.

5 июня 2023 года заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова спросили о возможном влиянии Портнова на судебную систему Украины. Однако он не смог ответить на этот вопрос.