Украина создала орган для поиска российских военных преступников в любой точке мира — Данилов

22 апреля, 12:57
Цей матеріал також доступний українською
Алексей Данилов отметил, что в современном мире военные преступники скрыться не смогут (Фото:СНБО)

Алексей Данилов отметил, что в современном мире военные преступники скрыться не смогут (Фото:СНБО)

Поддержи НВ

В Украине создали специальный орган, который будет заниматься поиском российских военных преступников для привлечения их к ответственности, в какой бы точке мира они не скрывались.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

«Такой орган у нас есть. И все подонки, участвовавшие в тех вещах, о которых вы сказали (военные преступления на оккупированных территориях Украины) они обязательно будут наказаны. Где бы они ни находились, в какой бы точке мира мы их ни находили. Никто не останется безнаказанным за то, что он убивал наших детей, людей, наше мирное население. Все будут без исключения наказаны», — заверил он.

Видео дня
Читайте также:
Удар по Крымскому мосту. Как громкое заявление Данилова в интервью Радио НВ вызвало истерику в РФ

Данилов отметил, что в современном мире российские военные преступники скрыться не смогут.

«Откуда бы вы ни были — из Тулы, из Москвы, из каких-то других городов РФ, пока она не развалилась на клочки — вы будете за это нести наказание», — подчеркнул секретарь СНБО.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   СНБО Российская агрессия Российские военные Военные преступления Алексей Данилов Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X