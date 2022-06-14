В Киеве попрощались с погибшим военкором Алексеем Чубашевым
Известный военкор Алексей Чубашев погиб 10 июня, он защищал Украину от оккупантов с первого дня войны (Фото:Суспільне)
Во вторник, 14 июня, в Киеве попрощались с известным украинским военкором и офицером Алексеем Чубашевым.
Как сообщает Суспільне, церемония прощания прошла в столичном Доме офицеров. Там присутствовали его семья, друзья, побратимы, волонтеры и коллеги.
Чубашева похоронят на Байковом кладбище.
Украинский военный и журналист погиб 10 июня.
В 2010 году Алексей Чубашев поступил на военную журналистику в Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
В 2015 году начал служить в Центральной телерадиостудии Минобороны, был автором и ведущим первого в Украине военного реалити-шоу Рекрут.
28 февраля 2021 года у Чубашева закончился второй офицерский контракт с ВСУ. Он его не продолжал и был уволен в запас.
После увольнения из ВСУ развивал собственные проекты.
В день начала полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2022 года, вернулся в ряды ВСУ. У него остались жена, маленькая дочь и сын, который родился в марте этого года.
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