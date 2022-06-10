«Жил армией». На войне погиб известный военкор Алексей Чубашев
Алексей Чубашев (Фото:chubashev / instagram)
В войне с российскими оккупантами погиб известный украинский военкор Алексей Чубашев.
Об этом сообщают его близкие в соцсетях.
При каких именно обстоятельствах погиб Чубашев и в каком районе — пока неизвестно.
Последний раз военный корреспондент опубликовал фото в Instagram 9 июня. Фотографию он подписал так: «Идем дальше. Слава нации».
«Ты был для меня не просто подчиненным. Почему-то всегда тебе уделялось большее внимание. Я видела в тебе потенциал. И ты его имел. Первое военное реалити РекрутUA. Никогда не забуду, как ты пришел с этой идеей, ты горел ею. Первыми были ССО, затем десанты, затем морпехи. Ты многое сделал полезного для армии этими проектами. Ты жил армией. Ты профессионально вырос из студии. И мог делать много полезных вещей на ТВ. Но 24 февраля ты избрал другой путь. Заменил камеру оружием и пошел воевать», — написала журналистка Яна Холодна.
Друзья Чубашева говорят, что он помогал даже в мини-ситуациях.
«Алексей Чубашев… делал очень реалистичные военные репортажи. И у меня было такое впечатление, что он постоянно готовится к войне. По ходу так и было. Недавно мне написала девочка, что хочет стать психологом в армии, оказывается она в кафешке это сказала, Леха это услышал и отправил ко мне. Ну, то есть, понимаете, даже в мини-ситуации пытался помочь людям. Погиб на войне», — написал психолог Андрей Козинчук.
Кто такой Алексей Чубашев: коротко
По образованию Алексей — военный журналист. В 2008 году поступил в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. В 2009 году — участник парада по случаю Дня Независимости.
В 2010 году поступил на военную журналистику в Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Первая ротация в район проведения АТО — в 2015 году. В 2015 году начал служить в Центральной телерадиостудии Минобороны, автор и ведущий первого в Украине военно-реалити-шоу Рекрут.
28 февраля 2021 года у Алексея закончился второй офицерский контракт с ВСУ. Он его не продолжал и был уволен в запас.
После увольнения из ВСУ развивал собственные проекты.
24 февраля 2022 года вернулся в ряды ВСУ.
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