«Жил армией». На войне погиб известный военкор Алексей Чубашев 10 июня, 21:17 Цей матеріал також доступний українською Алексей Чубашев (Фото:chubashev / instagram)

В войне с российскими оккупантами погиб известный украинский военкор Алексей Чубашев.

Об этом сообщают его близкие в соцсетях.

При каких именно обстоятельствах погиб Чубашев и в каком районе — пока неизвестно.

Последний раз военный корреспондент опубликовал фото в Instagram 9 июня. Фотографию он подписал так: «Идем дальше. Слава нации».

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«Ты был для меня не просто подчиненным. Почему-то всегда тебе уделялось большее внимание. Я видела в тебе потенциал. И ты его имел. Первое военное реалити РекрутUA. Никогда не забуду, как ты пришел с этой идеей, ты горел ею. Первыми были ССО, затем десанты, затем морпехи. Ты многое сделал полезного для армии этими проектами. Ты жил армией. Ты профессионально вырос из студии. И мог делать много полезных вещей на ТВ. Но 24 февраля ты избрал другой путь. Заменил камеру оружием и пошел воевать», — написала журналистка Яна Холодна.

Друзья Чубашева говорят, что он помогал даже в мини-ситуациях.

«Алексей Чубашев… делал очень реалистичные военные репортажи. И у меня было такое впечатление, что он постоянно готовится к войне. По ходу так и было. Недавно мне написала девочка, что хочет стать психологом в армии, оказывается она в кафешке это сказала, Леха это услышал и отправил ко мне. Ну, то есть, понимаете, даже в мини-ситуации пытался помочь людям. Погиб на войне», — написал психолог Андрей Козинчук.

Кто такой Алексей Чубашев: коротко

По образованию Алексей — военный журналист. В 2008 году поступил в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. В 2009 году — участник парада по случаю Дня Независимости.

В 2010 году поступил на военную журналистику в Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Первая ротация в район проведения АТО — в 2015 году. В 2015 году начал служить в Центральной телерадиостудии Минобороны, автор и ведущий первого в Украине военно-реалити-шоу Рекрут.

28 февраля 2021 года у Алексея закончился второй офицерский контракт с ВСУ. Он его не продолжал и был уволен в запас.

После увольнения из ВСУ развивал собственные проекты.

24 февраля 2022 года вернулся в ряды ВСУ.

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