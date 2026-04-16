Младшую дочь бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова крестил архимандрит УПЦ МП Дамиан (Радзиховский), который был личным духовником семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Об этом пишет LB в четверг, 16 апреля.

Украинская правда опубликовала фото, на котором можно увидеть, что чин крещения дочери Чернышова совершал именно Дамиан.

Фото: Украинская правда

В комментарии изданию LB архимандрит Авраамий подтвердил, что Дамиан продолжает проживать на территории Нижней Лавры в качестве «монаха» УПЦ (МП).

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Архимандрит Дамиан (Радзиховский) ранее фигурировал в пропагандистском сериале Марченко Паломница, агитировавшем за РПЦ и подконтрольный ей «московский патриархат».

15 января во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады Алексей Чернышов сообщил, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак является крестным отцом его ребенка, однако пока он не поддерживает с ним связь.

11 ноября 2025 года стало известно, что в рамках операции Мидас НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины.

В Центре противодействия коррупции со ссылкой на заседание суда отмечали, что на следственных записях по делу возможной коррупции в Энергоатоме фигурирует «Че Гевара» — это Алексей Чернышов. В НАБУ рассказали, что в целом «Че Геваре» передали 1,2 млн долларов и почти 100 тыс. евро наличными.

23 июня Алексею Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

18 ноября представители САП в суде заявили, что подозревают, что Чернышов участвовал в коррупционной схеме в энергетике по крайней мере с 11 февраля по 9 мая 2025 года. И таким образом Чернышов получил 55 млн грн, считают правоохранители.

В начале декабря Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу экс-вице-премьера, оставив меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 51 млн грн.

19 ноября за Чернышова внесли залог в размере 51 млн грн. 17 декабря ВАКС продлил срок действия обязанностей для Чернышова.