Чернышов анонсировал создание «центров единства» для украинцев за рубежом
Министр национального единства Украины Алексей Чернышов (Фото: Министерство национального единства Украины / Telegram)
Министр национального единства Украины Алексей Чернышов в среду, 25 июня, заявил о подготовке постановления о создании сети центров единства для украинцев за рубежом.
Об этом сообщили на странице министра национального единства в Telegram.
В министерстве отметили, что сейчас занимаются разработкой соответствующего документа. Там добавили, что это постановление будет определять «бюрократический фундамент» для создания таких центров с максимальной ориентацией на потребности людей.
Чернышов утверждает, что такие центры единства «станут точками опоры» для украинцев, находящихся за рубежом.
«Ячейки будут помогать адаптироваться, учиться, работать и самое главное — сохранять тесную связь с Украиной», — сказал он.
Ранее в Евростате сообщали, что по состоянию на 31 января 2025 года в ЕС временную защиту имели почти 4,3 миллиона украинцев, которые выехали из Украины из-за полномасштабного вторжения России.
23 июня Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).
По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Специализированная антикоррупционная прокуратура, по данным источников NV, будет просить для Чернышова на суде меру пресечения в виде залога — без содержания под стражей.