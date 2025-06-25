Чернышов анонсировал создание «центров единства» для украинцев за рубежом

Министр национального единства Украины Алексей Чернышов в среду, 25 июня, заявил о подготовке постановления о создании сети центров единства для украинцев за рубежом.

Об этом сообщили на странице министра национального единства в Telegram.

В министерстве отметили, что сейчас занимаются разработкой соответствующего документа. Там добавили, что это постановление будет определять «бюрократический фундамент» для создания таких центров с максимальной ориентацией на потребности людей.

Реклама

Чернышов утверждает, что такие центры единства «станут точками опоры» для украинцев, находящихся за рубежом.

«Ячейки будут помогать адаптироваться, учиться, работать и самое главное — сохранять тесную связь с Украиной», — сказал он.

Ранее в Евростате сообщали, что по состоянию на 31 января 2025 года в ЕС временную защиту имели почти 4,3 миллиона украинцев, которые выехали из Украины из-за полномасштабного вторжения России.

23 июня Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура, по данным источников NV, будет просить для Чернышова на суде меру пресечения в виде залога — без содержания под стражей.