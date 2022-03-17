«Большое достижение»: Арестович рассказал об уничтожении командного пункта одной из российских армий 17 марта, 12:46 Цей матеріал також доступний українською По словам Алексея Арестовича, удар ВСУ приведет к дезорганизации российских войск (Фото:Скриншот видео ОПУ)

Украинские военнослужащие уничтожили командный пункт одной из российских армий.

Об этом в четверг, 17 марта, сообщил во время брифинга советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Это большое достижение. Это, вероятно, означает уничтожение нескольких генералов и, соответственно, паузу и дезорганизацию ведения противником боевых действий», — рассказал он.

В то же время, где именно находился уничтоженный командный пункт ВС РФ, не уточняется.

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Арестович также добавил, что на протяжении суток «с наилучшей стороны, традиционно, показали себя наши Воздушные силы».

«В общем уничтожено 10 воздушных целей», — отметил представитель ОПУ.

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