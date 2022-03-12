«Резервы на исходе»: Арестович дал прогноз, сколько еще смогут продержаться ВС РФ 12 марта, 14:16 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович считает, что к 10 апреля войска РФ станут в позиционную оборону (Фото:Алексей Арестович/Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что ВС РФ еще несколько недель будет пытаться наращивать наступление за счет резервов, после чего они у них просто закончатся.

Об этом он сказал в субботу, 12 марта, в эфире украинского телевидения.

По его словам, в начале вторжения РФ ввела на территорию Украины 90 батальонов тактических групп, треть из которых уже уничтожена или небоеспособна, а остальные скованы боями.

Таким образом, на сегодняшний день у россиян осталось в резерве не более 10 БТГ, и еще 20−30 пытаются создать из так называемых «миротворцев» из Абхазии, Нагорного Карабаха и привлечения «остатков» военнослужащих РФ.

«Причем собирают их от Калининграда до Курил. Там уже поваров, писарей и так далее… За счет скрытной мобилизации частичной в „Л/ДНР“, так называемых, в Крыму… Они надеются до конца марта набрать еще 20 тысяч военных и бросить их куда-то, где наметился успех. Но можем представить себе боеспособность таких людей. С учетом того, что мы их элитные подразделения тут похоронили, о чем тут можно говорить», — отметил представитель ОПУ.

Арестович предполагает, что вторая попытка масштабного наступления может быть предпринята кремлевским режимом на протяжении двух-трех недель.

«Их нужно собрать, бросить в бой. Нам нужно их перебить. Это где-то 10 дней займет. И это будет последнее, на что они способны. Все. То есть можем уверенно говорить, что с 10 чисел апреля, может чуть раньше или позже, войска РФ станут в позиционную оборону. В позиционной обороне они могут продержаться еще месяц максимум… Начнутся реальные переговоры, где они уже не будут выеживаться, а будут шелковыми и пушистыми зайчиками», — подытожил он.

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