«Я буду сидеть на яхте и есть омаров, а что будет с вами?». Арестович отругал украинцев, которые не видят его следующим президентом 13 августа, 16:46 Алексей Арестович (Фото:Скриншот из эфира Yuriy Romanenko/Youtube)

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович попал в очередной скандал, комментируя то, почему украинцы должны избрать его следующим президентом Украины.

Об этом он сказал во время одного из эфиров политического обозревателя и публициста Юрия Романенко.

Арестович прокомментировал комментарии украинцев о том, что из-за его резких заявлений народ не проголосует за него на предстоящих президентских выборах.

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«Я вас хочу спросить, долбо*бы, бл*дь! Если вы за меня не проголосуете, кому от этого будет хуже? Вы подумайте своей тупоголовой башкой, бл#дь! Я буду сидеть на яхте, после того, как война закончится, в Тихом океане и есть омаров и вести семинары. А что будет с вами, когда вы за меня не проголосуете? Вы подумайте своей башкой глупой?», — ответил Арестович.

Арестович утверждает, что украинцы в комментариях якобы просят «обмануть себя» и «не приводить к реальности».

По его словам, украинский народ «хочет слышать рассказы о том, что он великий, светлый и славный».

Он заявил, что украинский народ всегда себя восхваляет и не признает, что имеет отдельные недостатки.

«Кого вы выберете? Вы выберете того, кто вам скажет, какие вы славные и великие, но и слова не скажет, какие вы плохие. Так они, идиоты, будут насиловать ваших дочерей, сбивать ваших сыновей на машине, эксплуатировать вас, а вы все продадите им. Продадите свое будущее, будущее своих детей и свое благополучие», — сказал экс-советник ОП.

Арестович добавил, что хочет стать между системой, которая «эксплуатирует и сжирает» украинцев.

«Я вас, идиотов, спасти пытаюсь», — утверждает он.

Также Арестович на эфире с российской журналисткой и писательницей Юлией Латыниной заявил, что российский диктатор Владимир Путин сделал все возможное, чтобы «разчеловечить» украинцев, а народ «сделал все, чтобы у него это получилось».

Несмотря на то, что Арестович был одним из 12 внештатных советников Офиса президента, он неоднократно попадал в скандалы после своих неоднозначных высказываний.

После волны скандалов и возмущения украинцев Арестович 17 января сообщил, что написал заявление об увольнении.

Причиной стало то, что комментируя удар РФ по Днепру, в результате которого погибли по меньшей мере 45 человек, Арестович заявил, что российская ракета упала на жилой дом якобы после перехвата украинской ПВО. Его слова использовали российские пропагандисты и Кремль, выдавая это за «официальную позицию» Украины, которая якобы «признала свою вину» в смерти гражданских.