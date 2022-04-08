Провели тщательную разведку. Ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске планировали заранее — Арестович

8 апреля, 12:24
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Алексей Арестович (Фото:www.president.gov.ua)

Алексей Арестович (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что ракетному удару по железнодорожному вокзалу города Краматорск предшествовала тщательная разведка цели.

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Об этом советник главы ОПУ Алексей Арестович сообщил на своей странице в Facebook.

«Надо понимать, что таким ударам предшествует тщательная разведка цели, как минимум беспилотными летательными аппаратами, наводчики на земле — слишком дорогая ракета и слишком сложно и рискованно организовать подобные удары», — пишет Арестович.

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Он добавил, что враг прекрасно видел, что наносит удар по гражданскому населению. Утром на вокзале Краматорска собрались тысячи людей, пытавшихся эвакуироваться.

Утром 8 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу города Краматорска Донецкой области. Глава ОПУ Андрей Ермак назвал удар еще одним кровавым преступлением, попыткой россиян сорвать эвакуацию, запугать людей.

Редактор: Мария Молодковец

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Теги:   Краматорск Алексей Арестович Война России против Украины

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