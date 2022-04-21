Арестович объяснил, почему Путин заявил об отказе от штурма Азовстали 21 апреля, 14:45 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович считает, что РФ хочет сберечь силы для захвата Луганской и Донецкой областей (Фото:Скриншот видео ОПУ)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему РФ отказалась от запланированного ранее штурма Азовстали.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

По его словам, глава кремлевского режима Владимир Путин отдал такой приказ, поскольку понимает, насколько высокими будут потери среди российских военных, которым придется вести сложные бои на развалинах меткомбината, все еще подконтрольном защитникам Мариуполя.

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«Путин проявил „заботу“ о российских солдатах, чтобы они там не гибли. Это означает следующее — они не могут физически взять Азовсталь, они это поняли — они понесли там огромные потери», — пояснил Арестович.

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Представитель ОПУ полагает, что Путин хочет сберечь войска, чтобы усилить ими подразделения, которые «пытаются решить главную политическую задачу — выйти на административную границу Луганской и Донецкой областей».

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«Им не удастся этого сделать. И вот это преждевременное провозглашения побед, не дожидаясь ни Пасхи, ни 9 мая показывает, что россияне осознали бесперспективность своей последней активной операции на этом этапе войны», — подытожил он.

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