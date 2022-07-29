«Новая Катынь»: Арестович рассказал о целях массового убийства РФ украинских пленных в Оленовке
Жертвами военного преступления РФ в Оленовке могли стать десятки пленных (Фото:alexey.arestovich/instagram)
Советник главы Офиса президента Алексей Арестовия сравнил массовое убийство российскими захватчиками украинских пленных в оккупированной Оленовке с расстрелом СССР польских офицеров в Катыни.
Об этом он заявил в пятницу, 29 июля, у себя в Telegram-канале, добавив, что «кремлевские чучела решили записать себе в счет еще одно военное преступление».
По его словам, убийством пленных РФ решила решить сразу несколько задач:
- скрыть доказательства пыток и убийств в колонии,
- направить гнев родственников и сочувствующих Азову против властей Украины («Сволочи, вытащите наших ребят!!! Их там убивают!!!»),
- физически уничтожить часть пленных,
- дискредитировать всю Украину как общество, якобы расстреливающего своих же пленных,
- дискредитировать HIMARS и в идеале (для них) — потребовать поставить их под контроль (в ходе расследования),
- отвлечь от видео с отрезанием гениталий нашему пленному российскими военными, которое начало широко распространяться.
«Долб*ебы не учли, что есть показания местных и есть средства объективного контроля, которые точно позволяют установить, откуда и как велся огонь. Несомненно, это преступление против человечности добавит решимости американскому руководству признать Россию — государством спонсором терроризма… По сути, мы имеем дело с очередной Катынью — массовым убийством военнопленных. Сегодня каждый мировой лидер должен понять, что весь мир имеет дело с тварью, которая сознательно и системно подрывает сами основы цивилизации — как таковой», — подчеркнул Арестович.
Согласно имеющимся данным, жертвами кремлевского режима в Оленовке могли стать десятки пленных.
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