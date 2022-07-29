«Новая Катынь»: Арестович рассказал о целях массового убийства РФ украинских пленных в Оленовке

29 июля, 15:11
Жертвами военного преступления РФ в Оленовке могли стать десятки пленных (Фото:alexey.arestovich/instagram)

Жертвами военного преступления РФ в Оленовке могли стать десятки пленных (Фото:alexey.arestovich/instagram)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестовия сравнил массовое убийство российскими захватчиками украинских пленных в оккупированной Оленовке с расстрелом СССР польских офицеров в Катыни.

Об этом он заявил в пятницу, 29 июля, у себя в Telegram-канале, добавив, что «кремлевские чучела решили записать себе в счет еще одно военное преступление».

Читайте также:
Пригнали бульдозеры: в РФ угрожают снести мемориал расстрелянным польским офицерам в Катыни — видео

По его словам, убийством пленных РФ решила решить сразу несколько задач:

Видео дня
  • скрыть доказательства пыток и убийств в колонии,
  • направить гнев родственников и сочувствующих Азову против властей Украины («Сволочи, вытащите наших ребят!!! Их там убивают!!!»),
  • физически уничтожить часть пленных,
  • дискредитировать всю Украину как общество, якобы расстреливающего своих же пленных,
  • дискредитировать HIMARS и в идеале (для них) — потребовать поставить их под контроль (в ходе расследования),
  • отвлечь от видео с отрезанием гениталий нашему пленному российскими военными, которое начало широко распространяться.
https://www.youtube.com/embed/4wBSOO3tPfw
Читайте также:

Пол Массаро обвинил РФ в преступлениях против человечности (Фото:linkedin.com) Видео с истязанием пленного: советник Конгресса США призвал дать Украине ракеты ATACMS и современные танки

«Долб*ебы не учли, что есть показания местных и есть средства объективного контроля, которые точно позволяют установить, откуда и как велся огонь. Несомненно, это преступление против человечности добавит решимости американскому руководству признать Россию — государством спонсором терроризма… По сути, мы имеем дело с очередной Катынью — массовым убийством военнопленных. Сегодня каждый мировой лидер должен понять, что весь мир имеет дело с тварью, которая сознательно и системно подрывает сами основы цивилизации — как таковой», — подчеркнул Арестович.

Согласно имеющимся данным, жертвами кремлевского режима в Оленовке могли стать десятки пленных.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Пленные Военные преступления Офис президента Украины Алексей Арестович Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины
Российская империя распадается. Какие процессы свидетельствуют об этом?

В Праге прошел форум Свободных народов России. По итогам первого дня участники приняли Декларацию о деколонизации России

29 июля, 14:40
Мнения
Автомобили в одном из морских портов Республики Корея, ожидающие загрузки в теплоход (Фото:CIG Shipping via facebook)
Море рисков /
Что произошло с подержанными автомобилями, которые украинцы заказали из США и Кореи накануне войны
29 июля, 09:50
Компании / Рынки
Василий Даниляк и Андрей Онистрат (Фото:скриншот Youtube-канал «Бегущий Банкир»)
Крупнейший игрок /
Цены на бензин, курс доллара и потери на $75 млн — как сеть ОККО зарабатывает во время войны
29 июля, 08:35
Компании / Рынки
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X