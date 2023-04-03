Суд признал виновным «титушку» Медвидя в похищении активистов Майдана Вербицкого и Луценко. Однако от заключения освободил 3 апреля, 15:09 Юрий Вербицкий погиб в результате пыток в ночь на 22 января 2014 года (Фото:nebesnasotnya.in.ua)

Шевченковский районный суд Киева в понедельник, 3 апреля, признал Александра Медвидя виновным в похищении активистов Революции достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого из Александровской больницы 21 января 2014 года. Однако от наказания его освободили.



Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа.

Медвидя приговорили к пяти годам за решеткой, однако судья Лидия Щебуняева сменила квалификацию преступления.

«Это означает, что суд не увидел тяжелых последствий похищения — причинение физической боли потерпевшим и смерть Юрия Вербицкого», — заявили в группе.

Видео дня

Так, Медвидя освободили от наказания в связи с истечением сроков давности дела, однако обязали выплатить 248 тысяч гривен в пользу Игоря Луценко. Как пишет Суспільне, в зале Медвидь заявил, что не считает себя виновным и обещает подать апелляцию. Прокурор тоже не доволен и планирует оспорить решение.

Суд длится уже восемь лет, в ходе которого состав изменился четыре раза, а рассмотрение дела начинали трижды. Всего следствию известно о как минимум 16 причастных к этому преступлению. По версии прокуратуры, Александр Медвидь является «титушкой» — исполнителем похищения.

В январе 2014 участников Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили с территории Александровской больницы в Киеве и вывезли за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.

Первый участник преступной группировки Сергей Мыслывый был задержан 10 марта 2020 года, второй — 12 марта 2020-го. В апреле 2021-го Бориспольский горрайонный суд приговорил Александра Волкова к девяти годам лишения свободы. Его считают одним из организаторов группы похитителей активистов, в которую входили Мыслывый и Иван Новотный. Также в уголовном производстве по этому делу фигурирует Алексей Чеботарев, который, по мнению следствия, связан с вероятным заказчиком похищения.