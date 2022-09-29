Правозащитница Александра Матвийчук впервые в Украине получила альтернативную Нобелевскую премию 29 сентября, 18:48 Александра Матвийчук (Фото:ccl.org.ua)

Украинская правозащитница Александра Матвийчук, возглавляющая Центр гражданских свобод, получила премию За правильный образ жизни, которую также называют альтернативной Нобелевской премией. Об этом сообщает Центр гражданских свобод.

Имена лауреатов премии назвал шведский фонд Right Livelihood Award Foundation в четверг, 29 сентября. В этом году на премию претендовали 175 номинантов из 77 стран. Активистка и ЦГС стали первыми лауреатами из Украины.



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Организаторы премии отметили роль Александры Матвийчук и ЦГС в укреплении гражданского общества и национальных институций в Украине в течение десяти лет, а также ее работу по документированию российских военных преступлений и нарушений прав человека.

«В сфере международного права Матвийчук и ЦГС давно выступают за присоединение Украины к Международному уголовному суду. Эта работа стала особенно важной в контексте войны России против Украины, став примером для документирования военных преступлений и нарушений прав человека. Своей работой Матвийчук и ЦГС обеспечивают и развивают демократическое будущее Украины», — подчеркнули организаторы.



Премию За правильный образ жизни учредил в 1980 году меценат Якоб фон Уекскюль, ее присуждают за защиту прав человека, окружающей среды и мира. Призовой фонд — 3 миллиона шведских крон, лауреатами каждый год становятся четыре человека или организации, пишет ЦГС.