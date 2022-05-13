Палач Харькова, палач Алеппо. Идентифицирован российский генерал, приказывавший обстреливать мирных украинцев кассетными снарядами — CNN 13 мая, 20:15 Цей матеріал також доступний українською Путин пожимает руку Журавлеву, 2017 год (Фото:Кремль)

Как и в Сирии, Россия применяет в Украине неизбирательное вооружение, в том числе запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы. Журналисты CNN установили личность генерала, ответственного за убийства и ранения гражданских лиц в Харькове — это Александр Журавлев, причастный также к военным преступлениям в сирийском Алеппо.



CNN проанализировал видеозаписи, на которых видны множественные разрывы, связанные с применением 300-мм кассетных боеприпасов Смерч на Салтовке и в других жилых районах Харькова 27—28 февраля. Есть также фотодоказательства — неразорвавшиеся российские кассетные суббоеприпасы, геолоцированные на месте атак. Всего за два дня зафиксировано 11 подобных обстрелов.

Видео дня

С помощью эксперта Генри Шлоттмана удалось выяснить, что Харьков обстреливала из РСЗО 79-я ракетно-артиллерийская бригада, база которой находится в Белгороде. Украинская военная разведка подтвердила эти данные.

Приказ о применении такого оружия может отдавать только командующий военным округом, в котором дислоцируется подразделение, а именно генерал-полковник Журавлев, пришли к выводу авторы расследования.

НВ предлагает перевод статьи, вышедшей под заголовком Российский генерал, стоявший за зверствами в Сирии, руководил обстрелом мирных жителей Украины кассетными бомбами.

48 часов ада

Отправившись за питьевой водой для своей семьи солнечным, но холодным днем в конце февраля, Маргарита Кирюхина пыталась не обращать внимания на грохот и глухие разрывы российских артиллерийских снарядов.

В очереди к автомату, с двумя баклажками в руках, она пыталась поднять настроение, обмениваясь шутками с соседями. Несмотря на ужасы, обрушившиеся на Харьков после вторжения России, люди вели себя организованно.

Вдруг Кирюхина услышала над головой свист. Увидев краем глаза что-то летящее, она крикнула всем лечь. Брызнула кровь, улица огласилась стонами.

Последствия обстрела из РСЗО жилмассива Горизонт в Харькове, 28 февраля / Фото: Труха

Москва запустила по Кирюхиной и ее соседям одну из своих печально известных 300-мм ракет Смерч — снаряд, который выпускает 72 кассетных суббоеприпаса на площади размером с футбольное поле.

Осколки порезали Маргарите ногу, руку и лоб. Стоявший рядом мужчина лишился двух пальцев.

«Я понимала, что голень и бедро разорваны. Рука была в крови, а головы совсем не чувствовала», — рассказала Кирюхина CNN.

56-летнего мужчину на тачке отвезли в больницу, где он пролежал десять дней.

Одна женщина пыталась сохранять мужество, хотя истекала кровью. В нескольких метрах лежала ее оторванная нога. По словам очевидцев, другая прохожая в это время мастерила жгут из собачьего ошейника, пытаясь спасти раненую.

Это были не единственные ракеты Смерч, выпущенные по Харькову за 48 часов в конце февраля, когда российские войска пытались захватить город. И Украина — не первая страна, где россияне применяли кассетные боеприпасы для нанесения сокрушительных ударов по мирному населению.

Для тех, кто пережил многолетнюю гражданскую войну в Сирии, харьковские события перекликаются с бесчисленным множеством других злодеяний, совершенных Россией после того, как в 2015 году она вмешалась в происходящее, чтобы помочь президенту Башару Асаду.

Посредством анализа спутниковых снимков в сотрудничестве с Центром информационной устойчивости (CIR) и расследований на месте CNN установила бригаду реактивной артиллерии, которая нанесла удар кассетными боеприпасами по жилым кварталам второго по величине города Украины в день, когда пострадали Кирюхина и ее соседи. Эта бригада непосредственно подчиняется тому же военачальнику, который руководил одной из самых жестоких глав сирийской войны, — генерал-полковнику Александру Журавлеву.

11 ракет Смерч, разорвавшихся в Харькове 27 и 28 февраля, были выпущены 79-й реактивно-артиллерийской бригадой, базирующейся в Белгородской области.

Эта бригада подчиняется непосредственно командованию Западного военного округа (ЗВО), одного из пяти военных округов России.

Несколько военных экспертов сообщили CNN, что Журавлев является единственным офицером, имеющим полномочия отдавать приказ об атаке Смерчем в своем районе. Это дорогое оружие, потому его применение требует одобрения старшего военачальника.

Кремль и минобороны России не ответили на запрос CNN о комментариях.

Уроки Сирии

57-летний Журавлев получил звание офицера в 1980-х годах, когда служил в бывшей Чехословакии в составе группы советских войск. После распада СССР вернулся в Россию, служил в танковых частях.

Его трижды направляли в Сирию. Впервые он занял пост командующего российскими войсками в этой стране во время своей второй командировки в июле 2016 года. Еще до его назначения россияне увязли в кровопролитных боях за удерживаемый повстанцами восточный Алеппо, постоянно натыкаясь на сопротивление вооруженной оппозиции.

С приездом Журавлева штурм восточного Алеппо разгорелся с новой силой. Едва он принял бразды правления, российские военные ужесточили атаки на территорию, удерживаемую повстанцами, и взяли в осаду густонаселенный город, что привело к большому числу погибших. Там была применена тактика, характерная для россиян в Сирии: окружить, морить голодом, бомбить и заставить сдаться.

В период командования Журавлева также резко увеличилось количество задокументированных атак с использованием кассетных боеприпасов в Алеппо.

По данным Центра документации нарушений, который фиксирует нарушения прав человека в Сирии, кассетные боеприпасы применялись в Алеппо 137 раз в период с 10 сентября по 10 октября 2016 года, что в среднем на 791% больше, чем за любой из предыдущих восьми месяцев.

В 2015 году минобороны России отрицало использование кассетных боеприпасов в Сирии.

Правозащитники стремились привлечь внимание всего мира к эскалации. Тогдашний директор организации Save the Children в Сирии Соня Хуш заявила: «Есть маленькие дети с недавно ампутированными конечностями или с шарикоподшипниками, оставшимися в их мышечной ткани из-за использования ужасающего неизбирательного оружия».

В Харькове CNN поговорила с десятками очевидцев в нескольких районах, пострадавших от обстрелов Смерчами 27 и 28 февраля.

Бойцы Нацгвардии возле части реактивного снаряда в Харькове, 25 февраля 2022 года / Фото: Фото: REUTERS/Maksim Levin/File Photo

Они не могут забыть смерть и разрушения, которые несли их городу кассетные боеприпасы. На улицах лежали раненые, горели машины, повсюду было битое стекло. По словам очевидца, в его доме в результате одного обстрела из РСЗО пострадало до десяти человек.

«Я не знаю, что именно это было, но оно было по всему району. Такие маленькие предметы, которые взрываются и разбрасывают опасные осколки по всей округе. Множество крошечных осколков попадают всюду, в окна, в людей», — рассказал харьковский IT-аналитик Юрий Брайко.

Остатки ракет, обнаруженные в Харькове, и следы разрывов показали, что атака велась из Белгородской области России, недалеко от границы с Украиной.

Красные точки обозначают места попаданий кассетными боеприпасами в северных районах Харькова / Инфографика: CNN

Марк Хизнай, эксперт по вооружениям из Human`s Rights Watch, изучив фотографии взорвавшихся и неразорвавшихся снарядов, которые были собраны с улиц украинскими властями, пришел к выводу, что атаки с применением кассетных боеприпасов происходили в невиданных масштабах.

«Они, вероятно, превышают то, что мы видели на юге Ливана в 2006 году, — сказал Хизнай, имея в виду конфликт между Ливаном и Израилем, в ходе которого израильские военные, по данным ООН, сбросили около 4 миллионов суббоеприпасов. — Это не так, как в фильмах, где вы видите ракету до того, как она взорвется. На площади с футбольное поле внезапно взрываются 72 кассеты. Людей буквально разрезает напополам. Не так много ожогов, нет взрывных травм, а только отвратительные, кровавые фрагменты».

Кассетные бомбы запрещены международным договором — Конвенцией 2010 года. Она запрещает использование, передачу, производство и хранение такого оружия. В договоре говорится, что многие суббоеприпасы не взрываются, оставляя в полях и городских районах взрывчатку, которая впоследствии может убить или покалечить людей. Россия, Украина, США и Израиль входят в число стран, не подписавших договор.

Однако любое неизбирательное нападение, направленное против гражданских лиц, по мнению многих экспертов, является военным преступлением. Как показало расследование CNN, именно так следует квалифицировать произошедшее в Харькове 27 и 28 февраля.

«Внесудебные убийства и бомбежки гражданского населения, которые не оправданы военной необходимостью и не пропорциональны угрозе, противоречат Женевским конвенциям, — заявил сотрудник Института исследований внешней политики Филип Василевски. — Следовательно, исходя из стандарта ответственности, предусмотренного конвенциями, генерал (Журавлев — ред.) виновен, как и любой другой в цепочке подчинения».

«Раны одинаковые»

Медик, который лечил раненых в обоих конфликтах, поражен сходством повреждений. Люди поступали в харьковскую больницу иссеченные шрапнелью, с поражениями кожи и мышц, без конечностей, с открытыми переломами и черепно-мозговыми травмами.

Сирийско-американский хирург-ортопед Самер Аттар, который работал в Алеппо, когда силы Журавлева осаждали город, приехал в Украину из родного Чикаго в надежде помочь украинским врачам справиться с невиданным потоком раненых.

Алеппо был почти полностью разрушен россиянами / Фото: МККК

Аттар назвал раны, которые он лечил в Харькове, и те, что он наблюдал в Алеппо в 2016 году, «одинаковыми».

«Могут звучать сирены воздушной тревоги, но все здесь научились оставаться твердыми, непоколебимыми и продолжать работу. Стрельба не останавливается, но и работа тоже», — говорит он.

В декабре 2016 года повстанцы, укрывавшиеся в восточной части Алеппо, наконец, сдались, и сирийское правительство и российские войска отбили территорию.

С окончанием битвы за Алеппо Журавлев оставил руководство российским контингентом в Сирии и вернулся домой. Ему была присуждена высшая награда страны — герой России.

В следующем году он был дважды повышен в должности, а вскоре после своего третьей командировки в Сирии в 2018 году стал командующим Западным военным округом — бригады которого сеют смерть и разрушения в Харькове и других регионах Украины.

«Результаты, которых Журавлев добился в Сирии, были именно теми, к каким стремилась Россия. Отсюда и его награда в виде самого почетного ордена и самой высокой должности, какие только можно получить, — сказал военный эксперт Василевский. — Как выразился Наполеон, награда генерала — не большой шатер, а большая армия».

Журавлев утверждал в интервью, что Сирия научила его «военной изобретательности» и что эти уроки внедряются в качестве «органического компонента» всех учений в России.

Другой российский офицер, служивший в Сирии вместе с Журавлевым, генерал-лейтенант Алексей Завизион, был назначен его заместителем в ЗВО. По данным украинской военной разведки, всего за год до этого Завизион возглавил группу боевиков-сепаратистов, которые отвоевали территорию у украинских правительственных сил в восточном Донбассе.

Военная разведка Украины также обвиняет Завизиона в причастности к обстрелам из РСЗО мирных жителей на Донбассе. В 2017 году Украина объявила этому генералу подозрение в военных преступлениях.

Ни Журавлев, ни Завизион не попали под санкции международного сообщества.

«Генерал-полковник Александр Журавлев должен был быть подвергнут санкциям за свои действия в Сирии. Жаль, что тогда не последовало более жесткой реакции на предполагаемые военные преступления, потому что это могло повлиять на украинские стратегические расчеты Путина», — заявил CNN ведущий специалист по правам человека в юридической фирме Payne Hicks Beach Мэтью Ингам.

Российское вторжение продолжается уже третий месяц, наступление на востоке страны усиливается. На Харьков все еще падают снаряды, и большая часть города покинута жителями.

Фасады многоквартирных домов повреждены. Те, кто остался, были вынуждены прятаться под землей — на станциях метро.

Оправившись от ракетного обстрела, Маргарита Кирюхина бежала из Харькова. Она надеется стереть из памяти кошмары. На улицу она всегда надевает берет, чтобы скрыть шрамы от ран.

«У меня было хорошее настроение. Погода была приятная. Светило солнце. Никто и подумать не мог, что такой ужас произойдет за считанные секунды, — говорит она. — От всего сердца и души мы хотим наказания за эти преступления. Каким-то образом справедливость восторжествует. Но, вероятно, не скоро».

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