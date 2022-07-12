Заметили на границе. Бизнесмен Ярославский возвращается в Украину — УП 12 июля, 16:23 Александр Ярославский (Фото:Александр Ярославский/Facebook)

Бизнесмен Александр Ярославский направляется в Украину, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, Ярославский находится в пункте пропуска Малый Березный на границе со Словакией.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что не могут предоставлять информацию о пересечении границы третьими лицами. Однако напомнили, что гражданам Украины согласно Конституции не может быть отказано во въезде в страну.

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Во вторник, 12 июля, в соцсетях появилась информация, что пограничники не пускают Ярославского в Украину.

Вечером 9 февраля на трассе Киев — Харьков — Должанский обнаружили тело мужчины, которого насмерть сбил автомобиль. ДТП произошло в Чугуевском районе, где в селе Мартовое живет основатель группы DCH Александр Ярославский. На месте происшествия обнаружили номерной знак с цифрами 0018, который принадлежит автомобилю из кортежа бизнесмена.

На следующий день Ярославский улетел в Великобританию, где живет его семья. Когда самолет находился в воздухе, на сайте Министерства внутренних дел появилось сообщение, что полиция вызывает Ярославского на допрос. Бизнесмен заявил журналистам, что вечером 9 февраля он спал дома, и о ДТП узнал из СМИ.

В наезде на пешехода сознался сотрудник компании Ярославского Александр Бережной, однако следствие установило, что его не было на месте ДТП. Мужчине сообщили о подозрении в сокрытии преступления, ГБР открыло дело о попытке привлечь к уголовной ответственности заведомо невиновного, а глава МВД Денис Монастырский уволил начальника харьковской полиции Станислава Перлина.

Дело забрали у харьковских правоохранителей, расследование поручили Главному следственному управлению Нацполиции, а процессуальное руководство — Офису генпрокурора. Правоохранители провели обыски у Ярославского и в его отеле Kharkiv Palace, изъяли сервера с видеозаписями и два автомобиля Mercedes-Benz G-63 версии Brabus 900 Rocket Edition G Wagon.

Генпрокурор Ирина Венедиктова и министр внутренних дел Денис Монастырский призвали Ярославского вернуться в Украину и ответить на вопросы следствия.

Александр Ярославский обвинил правоохранителей в предвзятости и давлении на его бизнес.

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