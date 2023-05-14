Ткаченко: Нижняя Лавра на протяжении многих лет была феодальным хозяйством 14 мая, 18:07 Александр Ткаченко и митрополит Епифаний (Фото:Александр Ткаченко/Facebook)

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что на протяжении многих лет на территории Нижней Лавры незаконно возводились новые объекты и было создано «своеобразное феодальное хозяйство».

Об этом Ткаченко рассказал в эксклюзивном интервью NV.



«Нужно с каждым объектом разбираться. Потому что на какие-то объекты нет строительной документации, какие-то были возведены незаконно. Потому что за годы благодаря тому, что, так сказать, поведение тех людей, которые находились или находятся на территории Нижней Лавры, прикрывали определенные политики, было создано своеобразное феодальное хозяйство. На самом деле хозяйство, потому что там есть цеха, изготовление вещей или чего-то еще», — подчеркнул министр культуры.

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Ткаченко отметил, что есть два вопроса, которые нужно выяснить, чтобы решить дальнейшую судьбу незаконных застроек.

«Это хороший вопрос по поводу того, что делать с теми незаконными застройками, которые там происходили. Но там две причины этой истории. Это юридическая причина: как их либо узаконить, либо что в дальнейшем с ними делать. И второе: какой должен быть функционал», — объяснил глава Минкульта.

На вопрос, законно ли УПЦ МП удерживала предприятия на территории Лавры, Ткаченко ответил:

«В принципе любой монастырь ведет определенную хозяйственную деятельность. Относительно того, насколько законным было нахождение на территории Лавры производств, это памятник ЮНЕСКО: до того момента, пока они не нарушали исторический, культурный ландшафт, то, что было и является достоянием украинского народа, — не думаю, что было незаконно.

Другое дело, поскольку у нас религиозные организации налоги не платят, сказать, насколько с фискальной точки зрения это были законные операции, мне сейчас непросто".

В марте государство обязало УПЦ МП выселиться из Киево-Печерской лавры в связи с расторжением договора об аренде. Представители УПЦ МП в начале апреля наконец-то допустили в помещение святыни комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры. В то же время они продолжают проводить там богослужения, в том числе под руководством митрополита Онуфрия.

