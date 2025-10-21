Бригадный генерал Александр Тарнавский , который в начале лета оставил должности командира оперативно-тактической группировки Донецк и 9-го армейского корпуса, снова возглавил корпус. ОТГ Донецк ликвидировали в рамках проводимой корпусной реформы.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на двух собеседников в Силах обороны.

В начале июня УП сообщала, что 55-летний Тарнавский оставил обе должности из-за проблем со здоровьем. После его увольнения командование 9-го армейского корпуса возглавил начальник штаба корпуса — 50-летний генерал-майор Виктор Николюк.

Реклама

Как стало известно УП, недавно Тарнавский вернулся на свою должность, а командующий Вооруженных сил Александр Сырский назначил Николюка главой 20-го корпуса, действующего на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Инфографика: NV

В новой структуре Николюк заменил полковника Максима Китугина, которого отстранили от должности после прорыва российских войск на территории Днепропетровской области.

Тарнавский стал наиболее известным во время своего командования операционно-стратегической группировкой войск Таврия в период сложного и, в конце концов, неудачного наступления Сил обороны на Мелитопольском направлении летом 2023 года.

Тогда украинские войска, действуя на заранее известном направлении и в условиях ограниченной разведки и несовершенного планирования, в течение трех месяцев пытались прорвать первую линию российской обороны вблизи Роботино. Впоследствии, через год после тех событий, населенный пункт снова оказался под контролем оккупантов.

В декабре 2024 года Тарнавского назначили командующим 9-го армейского корпуса и оперативно-тактической группировки Донецк, закрепленной за этим корпусом.

Как сообщала УП в марте 2025 года, после своего назначения Тарнавский провел значительные кадровые изменения, заменив по меньшей мере восемь командиров бригад в зоне своей ответственности. По данным издания, двое из них считают, что их увольнение произошло по инициативе самого Тарнавского.