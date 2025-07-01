На фоне ударов РФ. Сирский запретил скопление техники и личного состава в учебных центрах ВСУ

Александр Сырский запретил размещение военных в палатках и скопление личного состава (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил скопление личного состава и военной техники , а также размещение военнослужащих в палаточных городках.

Об этом он сообщил по итогам ежемесячного служебного совещания.

Отмечается, что на локациях подготовки сооружаются новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения, а также реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту военных.

По словам Сырского, во время совещания он отметил обязательное соблюдение требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также на корректном и оперативном оповещении о воздушных тревогах.

«Мое безусловное требование — обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах», — говорится в сообщении.

24 июня российская армия атаковала шахедами территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В результате удара ранения получил один военнослужащий, которого доставили в лечебное учреждение.

22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими. Пострадали 14 военных, трое погибли.

Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сообщал, что россияне ударили по полигону ракетой Искандер-М.