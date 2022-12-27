Генерал Сырский обсудил с военными тактику отражения атак войск РФ на Донбассе

27 декабря, 12:34
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Генерал Александр Сырский посетил украинских военных, которые держат оборону на востоке Украины (Фото:Сухопутні війська ЗС України/Telegram)

Генерал Александр Сырский посетил украинских военных, которые держат оборону на востоке Украины (Фото:Сухопутні війська ЗС України/Telegram)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский посетил подразделения, которые выполняют боевые задания на востоке Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, он обсудил ситуацию на фронте и предоставил военнослужащим практические рекомендации по эффективному отражению атак противника.

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Сырский также заслушал насущные проблемные вопросы, которые нуждаются в срочном решении.

Командование также затронуло ситуацию в районе Бахмута.

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«Несмотря на высокую концентрацию сил врага, ему уже который месяц не удается взять город штурмом. Благодаря героизму и титаническим усилиям наших защитников крепость Бахмут держится», — резюмировали там.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что на Донбассе российские оккупанты пытаются продвинуться, используя все доступные ресурсы.

На сегодняшний день Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже больше полугода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь ни с какими потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.

https://www.youtube.com/watch?v=JI921gDgBaQ&feature=emb_title

По его словам, держа оборону Бахмута, украинские военные могут достичь нескольких важных целей:

  • россияне не могут выйти на оперативное пространство,
  • не способны дальше проводить стратегически-наступательную операцию,
  • несут ежедневные огромные потери.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Сухопутные войска Александр Сырский Война России против Украины

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