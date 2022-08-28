Прилетело несколько ракет. Россияне уничтожили школу-интернат в Запорожье 28 августа, 02:16 Россия ударила по Запорожье в ночь на субботу (Фото:Александр Старух/Telegram)

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты в Запорожье уничтожили школу-интернат.

«На территорию прилетело несколько крупных ракет, разрушивших учебное заведение почти до основания», — сообщил Старух.

Он отметил, что из-за мощных взрывов разрушены учебные классы, выбито большинство окон. Несколько из корпусов не подлежат восстановлению.

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До начала войны здесь обучалось около 200 детей со всей Запорожской области. В момент удара учащихся в интернате не было, охрана и руководство не пострадали.

Александр Старух в ночь на 27 августа сообщил, что ночью российские войска обстреляли Запорожье и область. Зафиксировано 16 прилетов.



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