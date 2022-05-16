Власти Николаева рассказали о последствиях утреннего обстрела города — фото
Информации о погибших или пострадавших не поступало (Фото:ГСЧС)
В результате удара по Николаеву, нанесенного российскими войсками в понедельник утром, 16 мая, пострадала гражданская инфраструктура.
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Об этом сообщил у себя в Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич.
По его словам, следствием обстрела стали:
- пожар в магазине мебели
- выбитые окна жилых домов
- один сгоревший автомобиль
- поврежденный газопровод низкого давления
В ГСЧС уточнили, что пожар на крыше магазина площадью 100 кв. м уже ликвидирован.
Кроме того, как рассказали спасатели, под обстрел попал поселок Березнеговатое под Николаевом. Там в результате удара загорелся жилой дом.
Информации о погибших или пострадавших среди людей не поступало.
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