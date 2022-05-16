Власти Николаева рассказали о последствиях утреннего обстрела города — фото

16 мая, 10:14
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Информации о погибших или пострадавших не поступало (Фото:ГСЧС)

Информации о погибших или пострадавших не поступало (Фото:ГСЧС)

В результате удара по Николаеву, нанесенного российскими войсками в понедельник утром, 16 мая, пострадала гражданская инфраструктура.

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Об этом сообщил у себя в Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, следствием обстрела стали:

  • пожар в магазине мебели
  • выбитые окна жилых домов
  • один сгоревший автомобиль
  • поврежденный газопровод низкого давления
Видео дня

В ГСЧС уточнили, что пожар на крыше магазина площадью 100 кв. м уже ликвидирован.

https://www.youtube.com/embed/6MnXFavM-fM

Кроме того, как рассказали спасатели, под обстрел попал поселок Березнеговатое под Николаевом. Там в результате удара загорелся жилой дом.

Информации о погибших или пострадавших среди людей не поступало.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Обстрел Ракетные удары Александр Сенкевич Война России против Украины

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