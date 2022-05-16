Власти Николаева рассказали о последствиях утреннего обстрела города — фото 16 мая, 10:14 Цей матеріал також доступний українською Информации о погибших или пострадавших не поступало (Фото:ГСЧС)

В результате удара по Николаеву, нанесенного российскими войсками в понедельник утром, 16 мая, пострадала гражданская инфраструктура.

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Об этом сообщил у себя в Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, следствием обстрела стали:

пожар в магазине мебели

выбитые окна жилых домов

один сгоревший автомобиль

поврежденный газопровод низкого давления

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В ГСЧС уточнили, что пожар на крыше магазина площадью 100 кв. м уже ликвидирован.

Кроме того, как рассказали спасатели, под обстрел попал поселок Березнеговатое под Николаевом. Там в результате удара загорелся жилой дом.

Информации о погибших или пострадавших среди людей не поступало.

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