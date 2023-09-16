СМИ: Александр Сак больше не командует 47-й ОМБр Магура 16 сентября, 14:43 Александр Сак (Фото:47 ОМБр Магура)

Подполковника Александра Сака сняли с командования 47-й отдельной механизированной бригады Магура. На его место назначили полковника Александра Павлия. Об этом сообщает hromadske, ссылаясь на источники в бригаде.

В Генштабе изданию информацию не подтвердили, заявив, что не имеют компетенции или полномочий ее комментировать. В командовании оперативно-стратегической группировки войск Таврия тоже отказались от комментариев.

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Александр Павлий с 2022 года был командиром 112-й отдельной бригады территориальной обороны Киева.

47-ом ОМБр Магура была создана весной 2022 года как батальон из гражданских добровольцев и военнослужащих. Летом он участвовал в боях возле Углегорской ТЭС. Осенью 2022-го батальон расширили до штурмового полка, а в ноябре — до бригады. Летом 2023-го бойцы 47-й ОМБр вели бои на Токмакском направлении в районе Орехова. В частности, военные освободили и зашли в Работино, откуда эвакуировали местных жителей.

В июле главный мастер-сержант Магуры Валерий Маркус написал рапорт, в котором попросил перевести его на более низкую должность — командира боевой машины. Свое решение он объяснил «систематическим унижением сержантского корпуса», а также «непониманием командованием бригады важности морального духа бойцов» и «некомпетентностью офицерского корпуса».

После этого Сак призвал прекратить конфликты в подразделении.