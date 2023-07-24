Следствие просит арест для нардепа Пономарева 24 июля, 16:21 Александр Пономарев (Фото:Скриншот видео 1+1)

Следствие просит избрать для народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Александра Пономарева, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что когда нардепу объявляли подозрение, его не задерживали. Однако он явился в Печерский суд для избрания меры пресечения.

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«Следствие просит заключение под стражей. Суд уже в скором времени может вынести решение», — сказала она.

24 июля действующий народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Александр Пономарев получил подозрение в государственной измене по материалам Службы безопасности Украины и Госбюро расследований.

По информации СБУ, во время полномасштабного вторжения нардеп, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с Россией.

Пономарев перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных «филиалах» банковских учреждений РФ и организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам.

Когда нардеп уехал в Киев, то продолжил координировать предприятия, которые помогают России в войне против Украины



Александр Пономарев — народный депутат Верховной Рады 9-го созыва от запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь. Согласно данным движения Чесно, с 24 февраля по 1 июня 2022 года он пропустил все заседания Рады во время войны, кроме голосования за военное положение. Затем он присоединился к «последовательнице» пророссийской ОПЗЖ группе Платформа за жизнь и мир.

В декабре 2021-го журналисты Схем выяснили, что Пономарев имеет российское гражданство и связан с компаниями по производству смазочных масел для танков ВСУ. В Бердянске нардепа называли «теневым хозяином» города и «местным феодалом».