Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ 28 августа, 19:49 СБУ (Фото:СБУ / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым заместителем председателя Службы безопасности Украины Александра Поклада, который ранее занимал должность начальника департамента контрразведки СБУ.

Соответствующие указы опубликовали на сайте Офиса президента.

Указом № 509/2023 от 23 августа 2023 года президент уволил Александра Поклада с должности начальника департамента контрразведки СБУ.

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В то же время указом № 510/2023 глава государства назначил его заместителем председателя СБУ.

Кроме того, указом № 511/2023 Зеленский назначил Александра Пелина начальником управления СБУ в Запорожской области.

Александр Поклада окончил Харьковский юридический университет. Ранее работал в правоохранительных органах Полтавской области.

Поклада возглавлял 5-е управление Департамента контрразведки СБУ. Также он руководил спецоперацией по задержанию полковника СБУ Юрия Расюка, фигуранта дела о подготовке покушения на генерала СБУ Андрея Наумова и генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова, приговоренного за государственную измену к 12 годам лишения свободы.