Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
В четверг, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Юрия Лебедя с должности командующего Национальной гвардии Украины.
Об этом говорится на сайте президента.
Вместо Лебедя он назначил Александра Пивненко.
Александр Пивненко был комбригом 3-й бригады оперативного назначения НГУ, которая во время трехмесячной ротации в Бахмуте показала высокие боевые результаты, успешную организацию обороны, удачное применение новейшей тактики действий и различных инноваций. 24 марта 2023 года президент Украины вручил комбригу звание Герой Украины.
Александр Пивненко с 2018 года служил в отдельном отряде спецназначения Восточного ТУ НГУ. В начале мая он возглавил Восточное территориальное управление Национальной гвардии.
Юрий Лебедь родился в Сумах. Он окончил Национальную академию обороны и получил оперативно-тактический уровень подготовки магистр. Прошел офицерские посты от командира взвода до начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины.
В 2019 году он был назначен заместителем командующего Национальной гвардией Украины. Лебедь награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.