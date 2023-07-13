Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией 13 июля, 18:06 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В четверг, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Юрия Лебедя с должности командующего Национальной гвардии Украины.

Об этом говорится на сайте президента.

Вместо Лебедя он назначил Александра Пивненко.

Александр Пивненко был комбригом 3-й бригады оперативного назначения НГУ, которая во время трехмесячной ротации в Бахмуте показала высокие боевые результаты, успешную организацию обороны, удачное применение новейшей тактики действий и различных инноваций. 24 марта 2023 года президент Украины вручил комбригу звание Герой Украины.

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Александр Пивненко с 2018 года служил в отдельном отряде спецназначения Восточного ТУ НГУ. В начале мая он возглавил Восточное территориальное управление Национальной гвардии.

Юрий Лебедь родился в Сумах. Он окончил Национальную академию обороны и получил оперативно-тактический уровень подготовки магистр. Прошел офицерские посты от командира взвода до начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины.

В 2019 году он был назначен заместителем командующего Национальной гвардией Украины. Лебедь награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.