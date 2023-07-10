Нацгвардию Украины возглавил героический защитник Бахмута с огромным опытом в войсках спецназначения: кто такой Александр Пивненко 10 июля, 16:14 Сюжет В марте 2023 года, после двух с половиной месяцев тяжелейших боев в Бахмуте, Пивненко получил награду Героя Украины (Фото:Пресс-служба МВД Украины)

8 июля стало известно, что Владимир Зеленский назначил новым командующим Национальной гвардии Украины Александра Пивненко — Героя Украины, который с 2008 года служит в войсках спецназначения, а за время полномасштабного вторжения отличился исключительными результатами в боях за Харьковскую область и Бахмут — и как боец, и как командир.



На посту командующего Нацгвардии 37-летний полковник Александр Пивненко заменит 56-летнего генерал-лейтенанта Юрия Лебедя, которого NV ранее включил в список 25 самых влиятельных военных Украины. Об этом решении Владимир Зеленский объявил вечером 8 июля во Львове, куда приехал вместе с освобожденными командирами обороны Мариуполя. Лебедь, который возглавлял Нацгвардию с 25 февраля 2022 года, «будет оставаться в Министерстве внутренних дел», заверил президент.

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NV напоминает, что важно знать о боевом опыте и биографии Александра Пивненко, который последние месяцы до назначения занимал должность начальника Восточного территориального управления Нацгвардии.

15 лет в «спецназовцах» и Нацгвардии

Александр Пивненко родился в семье военного, вырос в городе Кривой Рог, где окончил Криворожский лицей с усиленной физической подготовкой. Высшее образование получил в Харьковском институте танковых войск, впоследствии также в Национальном университете обороны Украины им.Черняховского.

С 2008 года, по его собственным словам — «в спецназовцах». В частности проходил службу в Отдельном отряде специального назначения Омега Национальной гвардии Украины в Киеве. «Спецназовцы воспитываются годами. Характер их тоже проявляется. Когда они только приходят — очень много крутых ребят. Но боец или не боец — определяется мгновенно только на войне, когда рядом прилетит», — отмечал Пивненко в недавнем интервью порталу Лига.

Он также служил в отряде спецназначения и борьбы с терроризмом 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Эта бригада была сформирована уже после Революции достоинства на базе расформированного спецподразделения Барс.

Именно это формирование стало первой бригадой Национальной гвардии, которая получила тяжелую бронетехнику и гаубичную артиллерию. Впоследствии бригада участвовала в освобождении украинских городов и сел от во время проведения АТО на востоке Украины с начала вторжения РФ на Донбасс в 2014 году.

Александр Пивненко также принимал активное участие в АТО/ООС и убежден, что эти годы хорошо подготовили украинских военных к дальнейшему полномасштабному вторжению России.

Александр Пивненко / Фото: Пресс-служба Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины

«24 февраля, когда россияне заходили в Украину, они по своему уровню соответствовали уровню украинской армии образца 2008−2010. Возможно, десантники [были] подготовлены немного лучше. Но глобально российская армия не была готова к таким боевым действиям. Ее годами разворовывали», — напомнил Пивненко в том же разговоре с Лигой.

«Мы же с 2014 года, когда они начали вклиниваться в Крым, Донецкую и Луганскую области, получили шанс подготовиться. У нас была АТО, затем — ООС. На ротационной основе подразделения обкатывались там постоянно. Да, войну, которую мы имели тогда, не сравнить с Бахмутом. Но все равно мы получили боевой опыт. Поэтому сейчас опережаем их в развитии», — уверен украинский офицер и новый командующий Нацгвардии Украины (НГУ), который с 2018 года служил в Восточном территориальном управлении НГУ.

Герой обороны Харькова, Бахмута и контрнаступления в Харьковской области

24 февраля 2022 года Александр Пивненко встретил в Отдельном отряде специального назначения Нацгвардии в Харькове. Уже к 11:00 утра того дня его бойцы вступили на объездной Харькова в свой первый бой большой войны с российской армией.

Нацгвардейцы должны были поддержать Силы обороны возле поселка Циркуны. «Там были три танка, я должен был их своими Буцефалами [украинские БТР-4] поддержать, провести аэроразведку, — вспоминал Пивненко, — Ехали по объездной быстро, чтобы успеть. На Циркуновском перекрестке уже стояла тяжелая техника. До взвода людей, Т-72, БМП, ЗУ-23, два МТ-ЛБ. Я думал — наши. Мы на скорости приблизились к ним вплотную. Оказалось — русские. А мы, считайте, просто приехали к ним на блокпост».

По словам Пивненко, уже с 25−30 выстрелов украинский БТР уничтожил российский танк, затем защитники Харькова уничтожили и БМП. «Россияне начали убегать вдоль лесополосы. По нашему БТРу также были попадания из РПГ, но он выдержал. За нами сразу зашли ВСУ и спокойно выгнали остальных врагов», — рассказал Пивненко об удачном сопротивлении врагу в решающие для Харькова часы вторжения.

Александр Пивненко получает награду Героя Украины / Фото: Пресс-служба ОП

Дальнейшие полгода подотчетные ему подразделения провели в обороне Харьковской области. «Нашими задачами были разведка БпЛА и ударно-штурмовые действия. Иногда выполняли параллельные задачи. Снайперы там, кстати, себя неплохо показали, — рассказывал Пивненко, — Пока был командиром отряда, я еще, бывало, работал непосредственно в ударной группе. Мы участвовали в контрнаступлении Сил обороны в Харьковской области. Наше направление было — Цуповка, Уды, Казачья Лопань, Гоптовка».

Решающим залогом успеха ВСУ в контрнаступлении в Харьковской области Пивненко называл тот факт, что на этом направлении украинским силам удалось создать количественное преимущество и благодаря прорыву заставить россиян «потерять управление передней линией».

В этот период Пивненко назначили командиром 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Впоследствии она удерживала позиции в районе Торецка Донецкой области, а затем более двух месяцев участвовала в чрезвычайно изнурительных боях за Бахмут. С января 2023 года подразделение Пивненко провело там 70 суток. «В тех условиях — это очень долго», — признавал командир.

Именно его бригада была единственной в Бахмуте, в которой были срочники. К тому же, по словам Пивненко, им пришлось попасть «на те „самые веселые“ дни, когда Вагнер полными силами пытался овладеть восточными и северными окраинами города». Однако Пивненко сумел даже в таких условиях мотивировать своих бойцов, защищавших восточные окраины Бахмута — пока «»вагнера" начали заканчиваться".

Кроме того, именно подчиненные Пивненко сбили в районе Бахмута по меньшей мере шесть единиц российской авиации: два Су-24, два Су-25 и два вертолета Ми-24, а еще раз — подбили Су-24, на котором летал Евгений Пригожин, хотя тому самолету удалось уцелеть.

Через несколько дней после того, как подразделение Пивненко наконец вывели из Бахмута и он вернулся в Харьков, офицера вызвали в Киев — получить награду Героя Украины . В конце марта Владимир Зеленский вручил ему Золотую звезду Героя возле монумента Родина-мать, во время выпуска курсантов Национальной академии Национальной гвардии.

«Думаю, мне это звание дали за то, что я вложил много сил и здоровья в формирование различных подразделений Национальной гвардии. И за то, что все поставленные задачи я выполняю с максимальной эффективностью. Это не за какое-то одно событие. Это — за целый ряд поступков», — подчеркивал Пивненко.

Тогда же министр внутренних дел Игорь Клименко назначил Александра Пивненко начальником Восточного территориального управления Нацгвардии. «Вот это для меня была большая новость. Я не хотел уходить из бригады. Бригада — это серьезный организм, управлять которым интересно и очень трудно. На новой должности я решаю важные организационные административные вопросы. Но уже не пойду воевать и командовать подразделениями», — сравнивал свой новый статус Пивненко.

8 июля 2023 года он получил еще более ответственную должность и отныне будет руководить всей Национальной гвардией Украины.

Кроме Героя Украины, Александр Пивненко имеет также ордена За мужество II и III степеней.

О враге, командирах и войне: три цитаты Александра Пивненко

Вот еще несколько важных цитат из интервью Пивненко порталу Лига, которое он дал за несколько недель до назначения руководителем Нацгвардии.

Роль командира: «Лично мне эмоционально сложнее быть командиром. Я бойцом был много лет. На войне ты как боец отвечаешь только за себя и за свои знания. Тебе поставили задачу — ты ее выполняешь. И ни за что не переживаешь. Когда командуешь, от твоих решений многое зависит. Останется ли человек живым или нет. Потеряешь ли ты позиции или не потеряешь. Командир должен не просто пользоваться уважением и авторитетом. Он должен чувствовать все нотки настроения у людей, чтобы их выровнять. Он должен „зажигать“ бойцов. А это возможно только поддержкой и работой».

Враг: «Россияне очень неплохо умеют обороняться. […] Нельзя говорить, что в армии противника все идиоты. Нет, там есть нормальные военнослужащие. Они тоже учатся. И сейчас перестраивают тактику. Особенно — террористы из ЧВК Вагнера. Их учат люди из ГРУ».

Война с Россией: «Это у меня уже много эмоций выгорело, я с 2008 года в спецназе. Да и то, уже считаю, что пора заканчивать с этими россиянами, потому что сколько же можно. Мы же понимаем, что если мы не сделаем то, что должны сделать, то они придут, просто нас всех „кончат“ — или в тюрьме, или сразу расстреляют. Играть с нами не будут. Поэтому уже надо идти до конца. Давать им передышку нельзя, иначе они через три года пойдут на новый штурм. Неважно, будет там хозяином Путин или кто-то другой».