Защищал Украину с 2014. Кто такой Александр Охрименко, который заменит скандального одесского военкома Борисова 4 июля, 17:55 Полковник Александр Охрименко защищал Украину с 2014 года (Фото:14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого via Facebook)

4 июля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный назначил новым начальником Одесского областного ТЦК полковника Александра Охрименко.

Охрименко заменил на этой должности скандального одесского военкома Евгения Борисова, уволенного после того, как стало известно, что во время действия военного положения его семья приобрела дорогую недвижимость в испанской Марбелье. Об этом первым заявил в апреле 2023 года бывший нардеп Игорь Мосийчук, но сначала Борисова лишь временно отстранили от должности, а ГБР открыла против него дело. Руководительница объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк еще 23 июня утверждала, что служебное расследование не выявило оснований для отстранения от должности, а за границей в Марбелье с 22 декабря 2022 года по 18 января 2023 года он находился законно. Однако в тот же день президент Владимир Зеленский дал Залужному поручение немедленно уволить Борисова и создать комиссию, которая вместе с правоохранителями и антикоррупционным агентством проверит всех военкомов во всех регионах страны, «чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые погибают на фронте». О том, что увольнение состоялось, объявили 28 июня.

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NV рассказывает главные факты из биографии преемника Борисова Александра Охрименко.

По данным Суспільного Александр Охрименко родился 14 октября 1984 года в Винницкой области. В 2006 году он с отличием окончил Одесский институт Сухопутных войск, позже — Национальный университет обороны Украины.

Как рассказывал Охрименко в интервью Часу змін, после обучения он хотел попасть в боевую часть, поэтому в 2006 году вступил в 72-ю отдельную мехинизированную бригаду в звании лейтенанта.

В боях против российских оккупантов новый глава Одесского ТЦК участвовал с 2014 года, воевал в Мариуполе, в Луганской области, в августе 2014 года выводил своих подчиненных из Изваринского котла по «зеленому коридору» через территорию России.

«Был действительно „зеленый коридор“, для того, чтобы сохранить людей. Эта задача была выполнена. Люди остались живыми. И это главное. Каждый был зафиксирован в протоколе миссии ОБСЕ, количество людей и время выхода. Выход осуществлялся без оружия и боеприпасов. Никакого дезертирства, все по согласованию руководства. ... До последнего не верилось, что нас арестуют. Думал, что нас, как минимум командный состав, могут потом вообще не найти. Что мы где-то „затеряемся“. О себе меньше думалось, больше о людях. Я думаю, что те более 400 бойцов, которые вернулись домой живыми, это самая большая для нас награда. Держали нас в России чуть меньше недели. Но за то время нас успели подержать в СИЗО и на суд свозить, и на допросы», — описывал он это событие.

В октябре 2021 года в звании подполковника Охрименко возглавил 14-ю отдельную механизированную бригаду им. князя Романа Великого.

В апреле 2023 года он комментировал работу военкоматов в интервью Новинарні.

«Я считаю, что центры комплектации — это орган, который должен просто вести учет военно обученных ресурсов, потенциальных кандидатов, которые сами должны приходить, потому что понимают — совместными усилиями надо выполнять задачи и защищать наше государство. Я считаю формулировку „забрали в армию“ неправильной. Пошел в армию, а не забрали. Это огромная разница. … Пока у каждого не будет осознания, что, если не он, то кроме него — никто, до тех пор будет проблематика в качестве поставки военных ресурсов, назовем это так», — заявлял он в этом интервью.

13 июня 2023 года Суспільне сообщало, что Охрименко перевели в другую воинскую часть, но не уточняло, в какую. 19 июня 14-я отдельная механизированная бригада им. князя Романа Великого сообщила, что он попрощался с Боевым флагом воинской части.

«С началом полномасштабного вторжения под командованием полковника Александра Охрименко 14 омбр имени князя Романа Великого прошла жестокие и победоносные бои в Киевской и Житомирской областях, в Николаевской области и на Донбассе, освободила от оккупантов значительную часть Харьковской области, где продолжает выполнять задачи по назначению», — отмечалось в сообщении.

Полковник Александр Охрименко награжден Крестом боевых заслуг (6 мая 2022 года), Орденом Богдана Хмельницкого II степени (9 апреля 2022 года), Орденом Богдана Хмельницкого III степени (21октября 2017 года) и Орденом Данила Галицкого (28 сентября 2022 года).