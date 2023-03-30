Глава Росавиации помог перебрасывать оккупантов к границам Украины на гражданских самолетах — СБУ 30 марта, 18:01 Александр Нерадько (Фото:Служба безпеки України / Facebook)

СБУ сообщила о подозрении главе Росавиации Александру Нерадько, который предоставил гражданские самолеты для переброски российских оккупантов на фронт. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 30 марта, руководитель федерального агентства воздушного транспорта РФ помогал минобороны страны-террориста перебрасывать войска в направлении границы Украины и на территорию оккупированного Крыма. Он привлек четыре российские авиакомпании, которые предоставили свои самолеты для перевозки военных, оружия и боеприпасов.



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По данным СБУ, с конца сентября до ноября 2022 года благодаря помощи Нерадько Россия перебросила более 3 тысяч оккупантов и боеприпасы в аэропорты Платов в Ростовской области и Симферополь. Вражеские подразделения участвовали в боях против защитников Украины на восточном и южном фронтах.

Следователи СБУ сообщили главе Росавиации о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).