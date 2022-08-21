Смерть начальника областного управления СБУ в Кропивницком: открыто дело по статье умышленное убийство 21 августа, 12:38 Тело Александра Наконечного с огнестрельным ранением нашла его жена (Фото:УЦ)

По факту смерти начальника Управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Telegram.

Дело открыли по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

По данным следствия, поздно вечером 20 августа жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат квартиры тело своего мужа с огнестрельным ранением без признаков жизни.

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На данный моменты проводятся безотлагательные следственные действия и устанавливаются все обстоятельства гибели военнослужащего.

20 августа в Кропивницком нашли мертвым начальника управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного.

Издание Обозреватель со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что у него было проникающее огнестрельное ранение тела.

«По предварительным данным, совершил акт самоубийства с применением наградного огнестрельного оружия — пистолета», — отметили собеседники издания.

В СБУ пока не подтверждают эти данные.

Александр Наконечный возглавил СБУ в Кировоградской области в начале 2021 года. До этого он служил в отделе контрразведки и более десяти лет работал в управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Киевском управлении СБУ.



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