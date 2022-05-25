Минобороны: Наш стратегический замысел — освободить всю территорию Украины

25 мая, 15:49
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Александр Мотузянык (Фото:mediacenter.org.ua)

Александр Мотузянык (Фото:mediacenter.org.ua)

Стратегическим замыслом украинского военного командования является полное освобождение всех украинских территорий. Вооруженные силы Украины рано или поздно начнут широкомасштабное контрнаступление.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом во время брифинга в среду, 25 мая, заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

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«По стратегическому замыслу обороны Украины наша цель — освободить всю территорию нашего государства, и рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны произойти», — сказал он.

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Мотузянык заявил, что не может говорить о времени начала контрнаступления.

«Это будет зависеть от общей обстановки, которая сейчас сложилась на востоке и на юге нашего государства. Когда это будет — я не готов об этом говорить. Но, безусловно, мы будем освобождать наши земли от российских оккупантов», — подчеркнул он.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Война России против Украины

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