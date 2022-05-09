РФ наращивает силы для возможного наступления в Херсонской области — Минобороны 9 мая, 15:47 Цей матеріал також доступний українською ВС РФ накапливают на юге системы огневого поражения и ПВО (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российское военное командование наращивает свои силы и средства на южнобугском и таврическом направлениях.

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Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, ВС РФ накапливают на этих направлениях системы огневого поражения и противовоздушной обороны, а также проводят инженерное обустройство своих позиций.

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«Агрессор силами 8-й и 49-й армии, а также 22-го армейского корпуса, и воздушно-десантных войск ведет боевые действия, чтобы улучшить свое тактическое положение… На таврическом направлении противник также проводит демонстрационные действия с целью сковывания украинских войск и недопущения их перебрасывания в другие операционные зоны», — рассказал Мотузяник.

В Минобороны считают, что российские войска могут использовать эту технику для наступления в Херсонской области.

«Как мы знаем, Россия ставит себе целью, кроме Донецкой и Луганской областей, еще и Херсонскую область. Потому, скорее всего, мы ожидаем, что эта техника там и может быть использована противником», — пояснил представитель ведомства.

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