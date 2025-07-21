В России умер самый старший гражданский пленный из Энергодара Александр Марков

Самый старший по возрасту гражданский пленный из Энергодара Александр Марков (Фото: Дмитрий Орлов/Телеграм)

Во время этапирования в колонию строгого режима в российском городе Усть-Лабинск умер 74-летний гражданский пленный из Энергодара Запорожской области Александр Марков.

Об этом в понедельник, 21 июля, сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов со ссылкой на сына погибшего.

Маркова арестовали 8 мая 2024 года, и почти год его семья не имела никакой информации о его местонахождении.

В марте 2025-го родственники узнали, что оккупационный суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в «государственной измене», с последующим ограничением свободы еще на год.

Фото: Дмитро Орлов/Telegram

Мужчина умер 26 июня 2025 года во время этапирования. Обстоятельства и точная причина смерти пока не известны.

«Очевидно одно: плен убивает, калечит судьбы и жизни, отнимает здоровье и обрекает людей на ужасные испытания!», — отметил Орлов.

По состоянию на июль 2025 года в российском плену остаются по меньшей мере 27 жителей Энергодара, среди них 7 женщин и 13 работников Запорожской АЭС.

В июне 2025 года россияне приговорили водителя транспортного цеха Запорожской атомной электростанции из временно оккупированного города Энергодар Вадима Трачука к 25 годам лишения свободы по семи сфабрикованным статьям.